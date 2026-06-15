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Giorgia Meloni, fanno 19: il record nella storia della Repubblica

lunedì 15 giugno 2026
Giorgia Meloni, fanno 19: il record nella storia della Repubblica

1' di lettura

Il 18 giugno Giorgia Meloni parteciperà al suo diciannovesimo Consiglio europeo formale da Presidente del Consiglio. Un record nella storia repubblicana. Nessun'altro presidente, infatti, ha partecipato a cosi tante riunioni del Consiglio europeo alla guida dello stesso governo. Un risultato che a settembre verrà affiancato da un altro primato: quello del governo più longevo della storia della Repubblica italiana.

Il doppio record testimonia una sola cosa: la stabilità politica di Giorgia Meloni. Tanto in Italia quanto a livello internazionale. In un periodo segnato da forti tensioni internazionali, guerre e crisi energetiche, l'Italia non è mai mancata ai tavoli più importanti: dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, dalla crisi energetica alla difesa comune, fino all'immigrazione e al controllo dei confini. Giorgia Meloni c'è sempre stata. 

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Una differenza sostanziale rispetto agli anni precedenti, durante i quali in Italia si sono susseguiti governi brevi che, inevitabilmente, si traducevano in cambi continui di strategia in politica estera e interlocutori sempre diversi. Ebbene, oggi la situazione è decisamente cambiata: l'Italia non solo partecipa ai Consigli europei con una continuità senza precedenti, ma lo fa con le idee chiare e con tante proposte

Nel prossimo Consiglio europeo, al centro del tavolo ci saranno naturalmente la questione ucraina e quella mediorientale, ma saranno oggetto di dibattito anche il prossimo Quadro finanziario pluriennale, le sfide economiche globali, la difesa e la sicurezza europea e l'immigrazione. Temi sui quali l'Italia ha avuto un ruolo rilevante, contribuendo a spostare il dibattito europeo. 

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