Protestano contro l'Ice, ma sono criminali

Non era acido, forse era solo acqua, forse sidro di mele. I testimoni dicono che fosse puzzolente. Per qualche istante le guardie del corpo hanno temuto per l’incolumità della deputata dei Democratici Ilhan Omar vittima, ieri, di un assalto durante un incontro con i cittadini nella town hall, la sala del municipio di Minneapolis. Eletta in Minnesota alla Camera dei Rappresentanti per la prima volta dieci anni fa, Omar, nata a Mogadiscio nel 1982, stava chiedendo le dimissioni della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, e l’abolizione dell’Ice, la controversa agenzia federale per le migrazioni, quando dal pubblico un uomo si è alzato, si è avvicinato in fretta al podio e ha spruzzato la deputata con il contenuto di una siringa senz’ago.

Nel video trasmesso dai canali americani, si vede Omar per nulla spaventata che si fa sotto all’assalitore subito atterrato e portato via dai gorilla di servizio per poi dichiarare: «Sono sopravvissuta alla guerra, sopravviverò di certo alle intimidazioni e a qualsiasi cosa queste persone pensino di potermi fare, sono fatta così». Ore prima, durante un comizio in Iowa, era stato il presidente Donald Trump a fare il nome della prima donna musulmana eletta al Congresso. Non si capisce come lei e il marito abbiano fatto tanti soldi, ha affermato il presidente ricordando che lei «vale» 44 milioni di dollari, «tanto più che arriva da un Paese che è un disastro... che non è neanche un Paese».