Iran, com'è umana la sinistra che piange per la tregua...

Ai pesi massimi della sinistra (o minimi, vedete voi) non va bene nemmeno quando tacciono i cannoni, e i motivi sono due: il primo è che vogliono continuare a spararle loro, ma lo fanno sia in tempo di guerra che di pace, quindi la ragione principale è un’altra. A sinistra si dispiacciono perché la tregua l’ha raggiunta quel diavolaccio di Trump, l’amico «delle destre», «dei sovranisti», «il suprematista Donald». Dunque succede che Stati Uniti e Iran stringono l’accordo, per quanto provvisorio e delicato, e Angelo Bonelli, co-leader della Bonelli&Fratoianni, ne fa partire una delle sue: «A Giorgia Meloni vorrei ricordare che bisogna impegnarsi per dire “no” non solo all’atomica per l’Iran, ma anche per Israele, e fermare il riarmo nucleare». Noi suggeriamo di togliere il nucleare a tutto il mondo, compresa l’energia, così il pianeta girerà a pale eoliche. Il sole picchia forte – una manna per l’energia solare – ma questo non incide sulle pensate del Bonelli, il quale rifugge l’aria condizionata e le docce più lunghe di un minuto e mezzo – ci ha informato lui – e le spara così anche col freddo.

Tocca a Ricci, inteso come il Matteo eurodeputato dem che dopo la scoppola come candidato governatore nelle sue Marche ha preferito misteriosamente restare a Bruxelles al doppio dello stipendio anziché fare il consigliere regionale. Eccolo, il Ricci: «Bene l’accordo, ma Trump esulta per una pace pagata con morti e rincari bollette sui cittadini. L’Unione europea lavori per l’indipendenza energetica». La strada più sicura ci pare quella del Green Deal tracciata da Fran Timmermans, esaltata per anni dal Pd e dalla sinistra progressista guidata dalla scienza di Greta Thunberg, applaudita in parlamento dai politici di sinistra anche quando l’allora adolescente treccioluta gli dava dei cretini. Sennonché Ricci insiste: «Non capisco il motivo di questa esultanza. Non è stata una vittoria, ma una sconfitta per tutti, che hanno pagato i morti in Iran ein Libano e tutti gli europei che hanno visto aumentare sempre più i costi dell'energia, oltre alla radicalizzazione maggiore del regime iraniano a seguito di questo conflitto». E ancora: «Come europei abbiamo pagato un conto salatissimo per una guerra non nostra, tutto ciò deve portarci a comprendere quanto siano importanti le politiche per l’indipendenza energetica, per il bene dei cittadini e delle imprese. L’Europa non può continuare a dipendere dagli altri per petrolio e gas». Andiamo avanti.