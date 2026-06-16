Iran, com'è umana la sinistra che piange per la tregua...

Ai pesi massimi della sinistra (o minimi, vedete voi) non va bene nemmeno quando tacciono i cannoni, e i motivi sono due: il primo è che vogliono continuare a spararle loro, ma lo fanno sia in tempo di guerra che di pace, quindi la ragione principale è un’altra. A sinistra si dispiacciono perché la tregua l’ha raggiunta quel diavolaccio di Trump, l’amico «delle destre», «dei sovranisti», «il suprematista Donald». Dunque succede che Stati Uniti e Iran stringono l’accordo, per quanto provvisorio e delicato, e Angelo Bonelli, co-leader della Bonelli&Fratoianni, ne fa partire una delle sue: «A Giorgia Meloni vorrei ricordare che bisogna impegnarsi per dire “no” non solo all’atomica per l’Iran, ma anche per Israele, e fermare il riarmo nucleare». Noi suggeriamo di togliere il nucleare a tutto il mondo, compresa l’energia, così il pianeta girerà a pale eoliche. Il sole picchia forte – una manna per l’energia solare – ma questo non incide sulle pensate del Bonelli, il quale rifugge l’aria condizionata e le docce più lunghe di un minuto e mezzo – ci ha informato lui – e le spara così anche col freddo.
Tocca a Ricci, inteso come il Matteo eurodeputato dem che dopo la scoppola come candidato governatore nelle sue Marche ha preferito misteriosamente restare a Bruxelles al doppio dello stipendio anziché fare il consigliere regionale. Eccolo, il Ricci: «Bene l’accordo, ma Trump esulta per una pace pagata con morti e rincari bollette sui cittadini. L’Unione europea lavori per l’indipendenza energetica». La strada più sicura ci pare quella del Green Deal tracciata da Fran Timmermans, esaltata per anni dal Pd e dalla sinistra progressista guidata dalla scienza di Greta Thunberg, applaudita in parlamento dai politici di sinistra anche quando l’allora adolescente treccioluta gli dava dei cretini. Sennonché Ricci insiste: «Non capisco il motivo di questa esultanza. Non è stata una vittoria, ma una sconfitta per tutti, che hanno pagato i morti in Iran ein Libano e tutti gli europei che hanno visto aumentare sempre più i costi dell'energia, oltre alla radicalizzazione maggiore del regime iraniano a seguito di questo conflitto». E ancora: «Come europei abbiamo pagato un conto salatissimo per una guerra non nostra, tutto ciò deve portarci a comprendere quanto siano importanti le politiche per l’indipendenza energetica, per il bene dei cittadini e delle imprese. L’Europa non può continuare a dipendere dagli altri per petrolio e gas». Andiamo avanti.
Trump e Netanyahu, quel lavoro sporco che hanno fatto anche per noiLascio agli esperti di geopolitica il compito di stabilire chi abbia vinto, perso o pareggiato nella guerra che da un an...
È il momento di Elly Schlein, la quale sembra rammaricata – ma potremmo sbagliarci – del fatto che l’occidente libero abbia colpito una teocrazia islamista che ha massacrato migliaia di persone e negato i diritti più elementari: «Speriamo tutti che questo accordo sia firmato e sia firmato al più presto, perché questa guerra illegale, voluta da Trump e Netanyahu, non avrebbe mai dovuto nemmeno cominciare». La capodem non si ferma certo qui: «Ciò che sta facendo l’amministrazione Trump sul piano internazionale è cercare di sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco. Invece dobbiamo difendere la pace, il dialogo, la cooperazione», tutte buone praticate perseguite dall’ayatollah Khamenei quand’era in vita. Nemmeno Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, pare particolarmente gioiosa, ma almeno su una cosa è chiara: «L’intesa deve portare alla fine dei programmi nucleari e balistici iraniani». Chissà che non venga rimbrottata dal Bonelli per non aver chiesto la stessa cosa a Israele. Tenetevi forte, perché il responsabile delle politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, ministro più volte, dà al mondo una notizia: «L’Iran aveva già escluso, almeno a parole, di voler ricorrere alla bomba atomica». Avete capito? Vabbè, chissenefrega se il regime degli ayatollah lapida le donne e impicca gli omosessuali. Sono dei peccatucci: sulla bomba atomica sono stati sinceri, e noi cretini occidentali che gli abbiamo dato dei bugiardi! Bisognava fidarsi di Khamenei e delle altre barbe.