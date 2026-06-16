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Sondaggi, mister Tecnè a Quarta Repubblica: "Dove può arrivare Vannacci"

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martedì 16 giugno 2026
Sondaggi, mister Tecnè a Quarta Repubblica: "Dove può arrivare Vannacci"

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"Vannacci si definisce di destra, può far perdere la destra al governo?": Nicola Porro lo ha chiesto a Carlo Buttaroni, presidente dell'Istituto Tecnè, a Quarta Repubblica su Rete 4. E lui ha risposto: "Naturalmente sì, in questo momento le coalizioni sono grosso modo alla pari, il centrodestra è avanti di qualche decimale". Secondo il suo ultimo sondaggio, Fratelli d'Italia si conferma primo partito, stabile al 29,4%; Forza Italia perde lo 0,1 rispetto a 15 giorni fa e si attesta all'8,7; la Lega è al 6,7 con un meno 0,4; mentre Noi moderati è all'1%. Nel complesso, quindi, il centrodestra è al 45,8% (-0,4).

Per quanto riguarda il centrosinistra, nel totale è al 44,3% (-0,3). Nello specifico, il Pd cala dello 0,5 e scende al 21,5%; Il M5s guadagna lo 0,3 e sale al 12,8; Avs è al 6,3; Italia Viva al 2,3; mentre +Europa all'1,4. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e Azione di Carlo Calenda, i due partiti esterni alle coalizioni, sono rispettivamente al 4,1 (+0,5) e al 2,9% (+0,1).

"Statisticamente è una situazione di parità - ha commentato Buttaroni -. Un punto e mezzo di differenza, non è quello che cambia... Il punto è che questo 4,1% di Vannacci arriva dopo una progressione crescente. Negli ultimi mesi ha guadagnato quasi due punti e ha un potenziale che potrebbe arrivare al 7%".

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