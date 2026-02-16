Crans-Montana, "come funzionano le assunzioni": è ancora scandalo

Un audit interno confidenziale del 31 agosto 2023, rivelato da RTS, evidenzia gravi disfunzioni organizzative nel Comune di Crans-Montana, già sotto la guida del sindaco Nicolas Féraud e della vicesindaca Nicole Clivaz. Il documento segnala casi disciplinari ignorati, problemi nel reclutamento del personale basato su relazioni personali più che su competenze, mancanza di risorse e sovraccarico di lavoro, con ricadute anche sui controlli antincendio (come quello dell’edificio Constellation, non verificato dal 2019 nonostante l’obbligo annuale).

Le criticità strutturali erano state denunciate anche dai responsabili della sicurezza, tra cui Christophe Balet e il suo predecessore Ken Jacquemoud, oggi indagati insieme a Jacques e Jessica Moretti per omicidio plurimo, lesioni gravi e incendio colposo. Sul piano penale emergono inoltre contraddizioni sulla porta di sicurezza del seminterrato del Constellation, trovata chiusa a chiave. In un primo momento era stato riferito che a chiuderla fosse stato "Adrien", dipendente del bar Vieux Chatelt, e che l’uomo avesse poi lasciato Crans per i sensi di colpa.Ma le stesse parole dell’uomo, riportate nel fascicolo d’inchiesta, smentirebbero questa ricostruzione. Una circostanza che indebolisce la versione fornita dal titolare del locale e che si inserisce in un quadro già segnato da contraddizioni. Anche un teste avrebbe fornito una ricostruzione diversa rispetto a quella di Moretti. Parallelamente, l’avvocato Romain Jordan ha avviato una causa civile contro il Comune a nome di diverse famiglie. Se fosse confermato che le disfunzioni erano già note ai vertici comunali prima della tragedia, l’audit potrebbe diventare un elemento decisivo nell’accertamento delle responsabilità amministrative.