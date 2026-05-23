Macron e Brigitte, "fatemi vedere le foto": nuovo scandalo piccante all'Eliseo

In principio fu il clamoroso schiaffo in faccia che Brigitte sferrò al marito Emmanuel Macron. Involontariamente in diretta mondiale, perché la première dame colpì il presidente francese proprio nel momento in cui si apriva il portellone dell'aereo che aveva portato la coppia in visita di Stato in Vietnam.
Il caso dell'Airbus A330 presidenziale era stato la spia di un malumore dentro la coppia che sta per lasciare l'Eliseo. Pochi giorni fa, ecco un'altra bomba di gossip a scuotere la Francia: la simpatia tra il galletto transalpino e la bella attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani, 42 anni. I due erano soliti scambiarsi messaggi affettuosi e questo ha scatenato la gelosia di Brigitte. Non sono casi isolati: la 73enne consorte presidenziale, infatti, più volte avrebbe espresso con le persone a lei più vicine il timore di perdere il marito, più giovane di lei di 25 anni. E per questo, da tempo, avrebbe posto grande attenzione ai curricula delle donne che si propongono per lavorare nello staff del marito, valutandone provenienza e, soprattutto, l'avvenenza nelle fotografie.
Emmanuel Macron schiaffeggiato da Brigitte? Tutta colpa di questa ragazza...Emergono dettagli clamorosi dietro il 'celebre' schiaffo con cui, nel maggio scorso, Brigitte Macron colpì...
Anche di questo scrive Florian Tardif, giornalista di Paris-Match assai chiacchierato oltralpe, nel suo ultimo libro Un Couple (Presque) Parfait ("Una coppia (quasi) perfetta"), la biografia assai pepata di Brigitte ed Emmanuel.
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"Brigitte Macron - spiega - ha sempre saputo che le donne sono predatrici... ed è per questo che diffida di loro. Questo ha senza dubbio contribuito al fatto che il presidente sia circondato soprattutto da uomini". Forse allora non è un caso che dei 7 primi ministri da lui nominati, soltanto una, Élisabeth Borne, fosse di sesso femminile. "La Première Dame - si legge - chiedeva spesso di vedere le fotografie delle donne candidate a un impiego all'Eliseo, esclamando: «Fatemi vedere!». Se non ne era colpita — o se diffidava della loro bellezza — concludeva con le parole: «Lei non verrà all'Eliseo!». Questo era sufficiente a segnarne il destino, ancora prima che venga presa in considerazione. È molto gelosa".
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Nel caso dei messaggi scambiati tra Macron e la Farahani, scrive Tardif, "ciò che ferì Brigitte non fu tanto il contenuto del messaggio quanto ciò che implicava: una possibilità. Una porta socchiusa su un mondo che pensava di controllare. Nulla di concreto, né davvero riprovevole, ma la sola idea che ciò potesse esistere bastava". "Si sentì cancellata - raccontò un'amica intima della signora Macron -. E da una donna molto più giovane".