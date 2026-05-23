Macron e Brigitte, "fatemi vedere le foto": nuovo scandalo piccante all'Eliseo

In principio fu il clamoroso schiaffo in faccia che Brigitte sferrò al marito Emmanuel Macron. Involontariamente in diretta mondiale, perché la première dame colpì il presidente francese proprio nel momento in cui si apriva il portellone dell'aereo che aveva portato la coppia in visita di Stato in Vietnam.

Il caso dell'Airbus A330 presidenziale era stato la spia di un malumore dentro la coppia che sta per lasciare l'Eliseo. Pochi giorni fa, ecco un'altra bomba di gossip a scuotere la Francia: la simpatia tra il galletto transalpino e la bella attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani, 42 anni. I due erano soliti scambiarsi messaggi affettuosi e questo ha scatenato la gelosia di Brigitte. Non sono casi isolati: la 73enne consorte presidenziale, infatti, più volte avrebbe espresso con le persone a lei più vicine il timore di perdere il marito, più giovane di lei di 25 anni. E per questo, da tempo, avrebbe posto grande attenzione ai curricula delle donne che si propongono per lavorare nello staff del marito, valutandone provenienza e, soprattutto, l'avvenenza nelle fotografie.