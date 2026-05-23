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Falcone, lo striscione a Palermo: "Fuori la mafia dallo stato fascista". E la sorella Maria sbotta

sabato 23 maggio 2026
Falcone, lo striscione a Palermo: "Fuori la mafia dallo stato fascista". E la sorella Maria sbotta

2' di lettura

Poco dopo il minuto di silenzio, davanti l'albero Falcone in via Notarbartolo, a Palermo, dietro il palco dal quale sono stati letti i nomi delle vittime della strage di Capaci, alcuni manifestanti hanno posizionato uno striscione con la scritta: "Fuori la mafia dallo Stato fascista".

La sorella del giudice Giovanni Falcone, Maria, che ha voluto rendere omaggio da sola sul palco alle vittime della strage, vedendolo ha detto: "Non è questo il momento delle contestazioni". Nonostante le parole di Maria Falcone, alcuni manifestanti hanno continuato a urlare "Fuori la mafia dallo stato". "C'è anche chi contesta, ma è il sale della democrazia - ha fatto buon viso a cattivo gioco la sorella del magistrato morto 34 anni fa nell'attentato di Cosa Nostra insieme agli agenti della sua scorta -. Mi auguro che non lo si faccia alle 17:58, in quel momento tremendo. E domani si riprenda pure".  Le 17:58 sono l'orario in cui la Mafia fece saltare in aria un pezzo di autostrada il 23 maggio 1992.

"Grazie alla mia città, oggi come 34 anni fa ricordiamo la morte di Giovanni, Francesca e dei ragazzi della scorta e poi di Paolo e dei suoi ragazzi - ha arringato la folla dal palco Maria Falcone -. Oggi ci sono soltanto io perché non voglio nessuno, ma vorrei dire: Giovanni è nostro e guai a chi ce lo tocca. Dietro di me ci sono soltanto i ragazzi che hanno letto i nomi delle vittime. Sono ragazzi che vengono da varie e parti d'Italia e sono la dimostrazione che, davanti alle cause importanti, tutti gli italiani devono essere d'accordo".

"Quest'anno - ha proseguito - siamo stati precisi rispettando quell'orario tremendo che 34 anni fa ci ha levato tanti palermitani. La memoria non deve essere sterile ma deve essere un continuo ricordo alla città a non fermarsi, mai dire abbiamo vinto, perché purtroppo la mafia spesso risorge dalle sue stesse ceneri. La mafia a poco a poco aspetta che tutto si plachi attorno per ricominciare a pretendere il pizzo, creare disordini e infiltrarsi in quelle che sono le istituzioni sane del paese, contaminandole". 

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