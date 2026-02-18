"Iran, Trump sta per attaccare: decine di jet e navi"

Le fonti hanno sottolineato che si tratterebbe probabilmente di una campagna congiunta Usa-Israele di portata molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele lo scorso giugno, a cui gli Stati Uniti si sono poi uniti per distruggere le strutture nucleari sotterranee dell'Iran. Gli Stati Uniti - ha avvertito il segretario all'Energia statunitense, Chris Wright - impediranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari "in un modo o nell'altro". Trump "crede fermamente che non possiamo avere un Iran dotato di armi nucleari".

Gli Stati Uniti potrebbero attaccare l'Iran. Ne è certo Axios, che cita un consigliere di Donald Trump . "Il presidente si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un'azione concreta nelle prossime settimane". Sempre le stesse fonti hanno fatto sapere che l'attacco potrebbe essere congiunto con Israele.

Intanto, nelle scorse ore, almeno 18 caccia americani F35 sono partiti dal Regno Unito per raggiungere il Medio Oriente, accompagnati da sei Stratotanker che forniscono un "ponte" di rifornimento aereo. Lo riferisce la tv israeliana Channel 12. I jet sono decollati e si sono diretti verso la regione proprio mentre l'Iran sta tenendo esercitazioni nello Stretto di Hormuz. Da oltre un mese gli Stati uniti stanno spostando in Medio Oriente aerei da combattimento, personale militare e batterie Patriot, arrivate anche nelle basi israeliane. Il 26 gennaio è arrivata nella regione anche la portaerei Abraham Lincoln.