Iran, "quando attaccheranno gli Usa". Lo scenario: sarà una guerra lunga

Gli Stati Uniti starebbero per attaccare l'Iran, in un intervento militare ben più esteso e lungo della operazione Midnight Hammer che ha colpito Teheran nel giugno del 2025. E alla nuova guerra parteciperebbe anche Israele, in un conflitto che potrebbe ridisegnare definitivamente lo scenario del Medio Oriente.

Sono queste le indiscrezioni provenienti dal Pentagono, rilanciate da Axios e fatte rimbalzare anche dai media iraniani. Secondo Cnn e Cbs News, le forze Usa sarebbero pronte ad attaccare già da sabato, anche se è probabile che i tempi si estendano oltre questo fine settimana. Secondo le fonti tuttavia, il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull'opportunità dell'offensiva. Le conversazioni sono state descritte come fluide e in corso, mentre la Casa Bianca valuta i rischi di un'escalation e le conseguenze politiche e militari della eventuale azione. Secondo quanto affermato da diversi funzionari, nei prossimi tre giorni il Pentagono sposterà temporaneamente parte del personale fuori dalla regione del Medio Oriente, principalmente in Europa o di nuovo negli Stati Uniti, in vista di possibili azioni o contrattacchi da parte dell'Iran qualora gli Stati Uniti dovessero procedere con la loro operazione. Secondo una delle fonti, è prassi standard del Pentagono spostare risorse e personale prima di una potenziale attività militare statunitense e ciò non segnala necessariamente che un attacco all'Iran sia imminente. Contattato dalla Cbs News un portavoce del Pentagono ha dichiarato di non avere informazioni da fornire. Tuttavia, le fonti diplomatiche sembrano scettiche sulla possibilità di un accordo sul nucleare, il nodo del contendere "formale" tra Washington e il regime di Khamanei.

In ogni caso, gli Usa stanno dispiegando in Medio Oriente il più imponente dispositivo aereo dalla guerra in Iraq del 2003, con l'invio di caccia avanzati, portaerei e velivoli di appoggio che offrono a Trump l'opzione di un'azione militare prolungata contro l'Iran. Negli ultimi giorni sono stati trasferiti nella regione caccia di quinta generazione F-35 e F-22, mentre una seconda portaerei con velivoli d'attacco e per la guerra elettronica è in arrivo nel teatro. Sono stati inoltre schierati aerei di comando e controllo e sistemi di difesa aerea. Secondo il quotidiano statunitense Wall Street Journal, il dispositivo consentirebbe una campagna aerea di settimane, alternativa a operazioni limitate come il raid di giugno contro tre siti nucleari iraniani. Secondo funzionari statunitensi citati dal quotidiano, le opzioni militari allo studio includono attacchi mirati contro impianti nucleari e missilistici o una campagna più ampia volta a colpire la leadership politica e militare iraniana.

Trump ha indicato di preferire una soluzione diplomatica che elimini il programma nucleare iraniano e le forze regionali allineate alla Repubblica islamica, pur riconoscendo che Teheran difficilmente accetterà lo smantellamento del suo arsenale di missili balistici, considerati il principale deterrente del Paese. Tra i sostenitori di una linea più dura figura il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che sollecita Washington a esercitare maggiore pressione militare per ottenere concessioni. L'apparato militare statunitense mantiene sull'Iran un netto vantaggio tecnologico, ma Teheran conserva capacità di risposta, tra cui un consistente arsenale missilistico e la possibilità di minacciare lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero globale.