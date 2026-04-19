Putin, l'attacco della influencer russa Victoria: "La gente ha paura di te"

È diventato virale con oltre 26 milioni di visualizzazioni il video girato dalla blogger russa Victoria Bonya in cui si rivolge direttamente al presidente Vladimir Putin. "La gente ha paura di te, gli artisti hanno paura, i governatori hanno paura", ha detto nel filmato di 18 minuti pubblicato il 14 aprile su Instagram.

Secondo la testata indipendente russa Meduza, Bonya ha elencato 5 problemi urgenti di cui, a suo dire, "nessun governatore vuole parlare": le inondazioni in Daghestan, la contaminazione da olio combustibile delle spiagge e del mare vicino ad Anapa, le norme che consentono l'uccisione di animali elencati nel Libro Rosso, il sequestro e la macellazione del bestiame nella regione di Novosibirsk e le restrizioni a internet.

Qualche giorno dopo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il video tocca "temi di grande rilevanza" che stanno ricevendo "molta attenzione, con un gran numero di persone coinvolte, e nessuno di questi è stato lasciato senza risposta". In un nuovo video registrato il 16 aprile, Bonya ha affermato tra le lacrime di essere rimasta colpita nell'apprendere che il Cremlino aveva visionato il suo discorso e lo ringraziava di non averla "ignorata".

Bonya, che non vive in Russia, è molto nota in patria, dopo essere diventata famosa nel 2006 grazie a Dom-2, la versione russa del reality show Grande Fratello. Bonya ha aggiunto di aver visto "un paio di riassunti della mia intervista su qualche canale della BBC Russia e sull'emittente Dozhd", ma ha aggiunto: "Per favore, non tiratemi in ballo, non sono con voi, sono con il popolo, sono dentro il popolo".

Ha poi precisato che nessuno l'aveva pagata per registrare il discorso e che non farlo "sarebbe stato un tradimento dello spirito russo". "Voglio che viviamo al meglio la nostra vita nel nostro grande Paese", ha concluso, sottolineando di non sapere cosa ne sarà di lei dopo il discorso a Putin, ma che "ne è valsa la pena".