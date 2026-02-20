Principe Andrea, come ha reagito William all'arresto: indiscrezioni-choc

Secondo People, il principe William non solo avrebbe condiviso le parole del padre sull’arresto dello zio Andrea, ma avrebbe provato una certa soddisfazione per l’epilogo giudiziario, per le manette insomma. Un sentimento che affonda le radici in anni di tensioni, alimentate dallo scandalo legato ai rapporti tra Andrea e Jeffrey Epstein e culminate ora con l’arresto dell’ex duca di York per sospetta cattiva condotta in pubblico ufficio. Andrea, fermato a Sandringham proprio il 19 febbraio, giorno del suo 66esimo compleanno, è stato scarcerato pur restando sotto custodia cautelare. L’accusa riguarda presunte informazioni riservate condivise con il finanziere Epstein mentre ricopriva l’incarico di inviato commerciale per il Regno Unito. L’ex duca ha sempre negato ogni illecito legato a quel rapporto. Tuttavia, dentro e fuori Buckingham Palace, l’isolamento appare evidente.

William e Kate Middleton non hanno diffuso dichiarazioni personali, ma People riferisce che i Principi di Galles sostengono integralmente la posizione di Carlo. Nel comunicato ufficiale, il sovrano ha affermato: "Ho appreso con la massima preoccupazione la notizia su Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica. Ciò che segue è il processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti - si legge nella dichiarazione di Carlo rilasciata da Buckingham Palace -. In questo, come ho già detto, hanno il nostro pieno e sincero sostegno e la nostra cooperazione. Permettetemi di dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso. Mentre questo processo continua, non sarebbe giusto da parte mia commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo a svolgere il nostro dovere e a servire tutti voi". Parole, quelle del sovrano, semplicemente pesantissime.

