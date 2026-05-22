Principe Andrea indagato per reati sessuali. Ombre pure sulla Regina Elisabetta

La polizia britannica sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per potenziali reati sessuali. Gli inquirenti, secondo quanto riporta l'emittente Sky News, intendono parlare con una donna che afferma di essere stata portata nell'ex residenza del principe Andrea a Windsor "per scopi sessuali" e hanno fatto appello ad altre potenziali vittime di Jeffey Epstein affinché si facciano avanti. Andrea resta sotto inchiesta e nega con fermezza qualsiasi illecito.
Da quando il terzogenito della regina Elisabetta II è stato arrestato, tre mesi fa, nel giorno del suo 66esimo compleanno, la polizia ha già parlato con diversi testimoni. Andrea, che ha ricoperto il ruolo di inviato commerciale del governo britannico, è stato interrogato con l'accusa di abuso d'ufficio nell'ambito di un'indagine scaturita dalla pubblicazione, a gennaio negli Stati Uniti, dei documenti dell'Fbi relativi al miliardario pedofilo Epstein, morto in carcere nel 2019.
Stando a quanto riporta la Bbc, gli inquirenti hanno lanciato un nuovo appello al pubblico per una raccolta di informazioni: la polizia sarebbe preoccupata dal fatto che i potenziali testimoni pensino che le indagini riguardino solo i rapporti fra Andrea ed Epstein, mentre il reato da dimostrare è molto più complesso e riguarda anche altri aspetti del comportamento dell'ex principe. Di fatto, per quanto riguarda lo scandalo Epstein le indagini sono partite dai documenti rivelati dal Dipartimento della Giustizia statunitense, ma al momento la Thames Valley Police non ha ancora ricevuto formalmente alcun materiale di inchiesta dalle autorità di Washington.
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Dai documenti resi pubblici dal governo britannico riguardanti la nomina di Andrea alla carica di inviato commerciale nel 2001 si apprende che l'allora sovrana Elisabetta II "desidera" che Andrew, suo terzogenito e al tempo duca di York, "succeda" al duca di Kent, cugino della regina, come inviato speciale per il Commercio. L'ex principe ha poi ricoperto l'incarico di alto profilo per 10 anni, dal 2001 al 2011. Gli 11 documenti risalgono al 2000 e riguardano la nomina di Andrea a inviato speciale per la British Trade International (BTI), che promuove il Regno Unito all'estero.
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A seguito di una "conversazione ad ampio raggio" con il segretario privato della regina, il capo della BTI David Wright scrisse all'allora ministro degli Esteri del governo guidato dal premier laburista Tony Blair per comunicare che era "desiderio" della regina che Andrew fosse nominato in tale ruolo. "La regina è molto interessata a che il duca di York assuma un ruolo di primo piano nella promozione degli interessi nazionali", si legge nella lettera datata 25 febbraio 2000.