Principe Andrea indagato per reati sessuali. Ombre pure sulla Regina Elisabetta

La polizia britannica sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per potenziali reati sessuali. Gli inquirenti, secondo quanto riporta l'emittente Sky News, intendono parlare con una donna che afferma di essere stata portata nell'ex residenza del principe Andrea a Windsor "per scopi sessuali" e hanno fatto appello ad altre potenziali vittime di Jeffey Epstein affinché si facciano avanti. Andrea resta sotto inchiesta e nega con fermezza qualsiasi illecito.

Da quando il terzogenito della regina Elisabetta II è stato arrestato, tre mesi fa, nel giorno del suo 66esimo compleanno, la polizia ha già parlato con diversi testimoni. Andrea, che ha ricoperto il ruolo di inviato commerciale del governo britannico, è stato interrogato con l'accusa di abuso d'ufficio nell'ambito di un'indagine scaturita dalla pubblicazione, a gennaio negli Stati Uniti, dei documenti dell'Fbi relativi al miliardario pedofilo Epstein, morto in carcere nel 2019.

Stando a quanto riporta la Bbc, gli inquirenti hanno lanciato un nuovo appello al pubblico per una raccolta di informazioni: la polizia sarebbe preoccupata dal fatto che i potenziali testimoni pensino che le indagini riguardino solo i rapporti fra Andrea ed Epstein, mentre il reato da dimostrare è molto più complesso e riguarda anche altri aspetti del comportamento dell'ex principe. Di fatto, per quanto riguarda lo scandalo Epstein le indagini sono partite dai documenti rivelati dal Dipartimento della Giustizia statunitense, ma al momento la Thames Valley Police non ha ancora ricevuto formalmente alcun materiale di inchiesta dalle autorità di Washington.