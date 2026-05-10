Il principe William rende pubblico il suo reddito: cifre inimmaginabili

Una svolta epocale, storica, quella decisa dal principe William: il reale inglese ha infatti scelto la via della totale trasparenza sui suoi redditi. Una scelta senza precedenti, poiché le finanze e le disponibilità economiche dei Windsor, da sempre al centro di speculazioni mediatiche, sono sempre state avvolte nel mistero.

Il principe del Galles ha deciso di pubblicare i dettagli dei suoi versamenti, pur non essendo obbligato dalla legge britannica. Una mossa che a Londra viene interpretata come un tentativo di avvicinare sempre più la Corona al popolo, linea che William segue ormai da tempo.

Secondo quanto riportato dai media britannici, l'erede al trono disporrebbe di entrate annuali superiori ai 20 milioni di sterline. Numeri enormi, che lo collocano tra i contribuenti più ricchi del Regno Unito. Le tasse pagate ogni anno arrivano fino a 7 milioni di sterline, oltre 8 milioni di euro. Da Kensington Palace è stato chiarito che William versa l'aliquota massima prevista sia per l'imposta sul reddito sia per le plusvalenze, comprese quelle legate al Ducato di Cornovaglia.