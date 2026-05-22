L'isola (a pochi passi dall'Italia) in vendita al prezzo di un monolocale

Un'isola che costa meno di un monolocale. Tutto vero. In Grecia è possibile acquistare un'isola privata al prezzo di un piccolo appartamento. Si tratta dell'isola di Makri, situata nel mar Ionio all’interno dell’arcipelago delle Echinadi. Se fino a pochi anni fa veniva proposta sul mercato per circa 8 milioni di euro, oggi, invece, la base d’asta è scesa a poco più di 247mila euro, una cifra paragonabile al costo di un bilocale in città come Milano.

L'isola si trova vicino alla foce del fiume Acheloo, in una zona delicata dal punto di vista ambientale. L'area rientra nella rete europea Natura 2000, che limita fortemente qualsiasi intervento edilizio. Insomma, non è possibile costruire resort o strutture simili. Sull’isola esistono soltanto pochi ruderi, una cappella, una cisterna e tracce di vecchi percorsi interni. Mancano inoltre servizi essenziali come acqua potabile ed elettricità.

Secondo quanto riportato nella documentazione relativa alla vendita visionata dal Messaggero, alcuni degli edifici presenti sarebbero coinvolti in questioni giuridiche ancora aperte, tra ipoteche, contenziosi fiscali, contratti contestati e dispute con lo Stato greco. Da qui il calo drastico del prezzo. Chi acquisterà il terreno, dovrà dunque farsi carico di molti aspetti. E non tutti semplici da sbrogliare.