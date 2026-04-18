Sarah Ferguson, ecco dov'è scappata per sfuggire ad Andrea, Epstein e scandali sessuali

L’ex duchessa di York, privata dei titoli lo scorso ottobre, era stata vista in pubblico l’ultima volta nel settembre dello scorso anno. Poi si è eclissata, dopo la pubblicazione delle mail scambiate con Jeffrey Epstein in cui chiedeva denaro al finanziere pedofilo e si rivolgeva a lui come a un «amico fraterno».

Il quotidiano britannico The Sun ha “ritrovato” Sarah Ferguson, da sette mesi nell’ombra, dopo che il suo nome era comparso più volte nei file Epstein resi noti dal Dipartimento di Giustizia americano. La moglie dell’ex principe Andrea si trova in un ski resort di lusso in Austria, da duemila sterline a notte, quasi 2.300 euro.

Berretto blu, occhiali, cappotto e pantaloni blu scuro, la 66enne è stata fotografata dal Sun mentre si dirigeva da uno chalet verso una Mercedes. Una fonte rivela alla rivista che l’ex duchessa ha «mantenuto un profilo incredibilmente basso» negli ultimi mesi. «La scelta dell’abbigliamento che ha indossato quando è uscita di casa è stata ovviamente ponderata con cura per evitare di essere riconosciuta», aggiunge la fonte.