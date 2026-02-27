Iran, atto di guerra della Cina contro gli Usa: le foto rubate e pubblicate

MizarVision, società cinese di analisi dell'intelligence commerciale, ha fotografato e diffuso sui social le immagini satellitari dei movimenti militari statunitensi degli ultimi due anni, compreso quello recente della più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald R. Ford, che in questi giorni ha lasciato la base navale Nato di Souda, nell'isola greca di Creta, facendo rotta verso Israele sullo sfondo di un possibile attacco all'Iran. Lo riportano i media israeliani e il South China Morning Post.

La società, nata cinque anni fa, negli ultimi mesi ha aumentato la frequenza e l'accuratezza dei suoi post includendo le immagini di varie risorse militari statunitensi in Israele, Arabia Saudita, Giordania, Grecia e Qatar. Gli stessi media cinesi, a fine gennaio, avevano pubblicato le immagini di MizarVision che segnalavano un aumento della presenza Usa nella base aerea qatarina di Al Udeid. Pechino è uno spettatore interessato sia per il legame che ha con Teheran - una quota rilevante del greggio iraniano è diretta verso la Cina a prezzi scontati - sia per studiare le mosse militari statunitensi.