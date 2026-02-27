Iran, atto di guerra della Cina contro gli Usa: le foto rubate e pubblicate

MizarVision, società cinese di analisi dell'intelligence commerciale, ha fotografato e diffuso sui social le immagini satellitari dei movimenti militari statunitensi degli ultimi due anni, compreso quello recente della più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald R. Ford, che in questi giorni ha lasciato la base navale Nato di Souda, nell'isola greca di Creta, facendo rotta verso Israele sullo sfondo di un possibile attacco all'Iran. Lo riportano i media israeliani e il South China Morning Post.
La società, nata cinque anni fa, negli ultimi mesi ha aumentato la frequenza e l'accuratezza dei suoi post includendo le immagini di varie risorse militari statunitensi in Israele, Arabia Saudita, Giordania, Grecia e Qatar. Gli stessi media cinesi, a fine gennaio, avevano pubblicato le immagini di MizarVision che segnalavano un aumento della presenza Usa nella base aerea qatarina di Al Udeid. Pechino è uno spettatore interessato sia per il legame che ha con Teheran - una quota rilevante del greggio iraniano è diretta verso la Cina a prezzi scontati - sia per studiare le mosse militari statunitensi.
Intanto Pechino ha consigliato "ai cittadini cinesi attualmente presenti in Iran di rafforzare le misure di sicurezza e di evacuare il prima possibile". Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese citando un "significativo aumento dei rischi per la sicurezza esterna" dato che il Paese è esposto a ripetute minacce di attacchi da parte degli Stati Uniti. "Alla luce dell'attuale situazione di sicurezza in Iran, il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi in Iran ricordano ai cittadini cinesi di evitare per il momento di recarsi in Iran", ha aggiunto Pechino.