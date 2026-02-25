Se i narcos messicani sono alleati dell'Iran nel traffico di droga

Negli Stati Uniti non hanno bisogno di tanti pretesti per individuare la minaccia iraniana alla sicurezza del loro territorio. E nemmeno per collegarla al narcotraffico messicano. A Teheran negano tutto, ma nel novembre scorso l’Unità 11000 dei Guardiani della Rivoluzione che per anni, dall’ambasciata iraniana a Caracas, ha costruito la propria rete di agenti, ha visto fallire il piano per uccidere l’ambasciatrice di Israele in Messico, Einat Kranz-Neiger. Era già andata male, anzi bene, fra il 2024 e il 2025, quando gli stessi Pasdaran avevano tentato di reclutare criminali legati ai cartelli della droga per colpire personalità statunitensi e dissidenti iraniani sul suolo americano. Quel ramo dell’organizzazione era stato smantellato. Ma non demordono. Negli ultimi anni, secondo un rapporto dell’Unicri, la United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, la loro attività si è intensificata e «le organizzazioni criminali adottano sempre più spesso tattiche terroristiche per perseguire i propri obiettivi economici».

E in questa atmosfera maturano anche gli omicidi politici. È negli atti giudiziari dal 2011 il tentativo del cittadino americano naturalizzato Mansoor Arbabsiar e di Gholam Shakuri, membro dei Guardiani della Rivoluzione, di entrare in contatto con il cartello dei Los Zetas per assassinare l’ambasciatore saudita a Washington Adel Al Jubeir. Il piano era piuttosto semplice: volevano farlo saltare in aria mettendo una bomba in un ristorante. Purtroppo per loro e fortunatamente per i clienti, il loro interlocutore, camuffato da gangster, era un agente della Dea, l’agenzia antidroga statunitense. Senza indulgere al richiamo della coscienza, Arbabsiar gli aveva spiegato che non gli importava dell’eventuale morte di qualche civile innocente in seguito all’esplosione: «Vogliono quel tizio morto, se ne muoiono cento con lui, fanculo». E, per sollevarlo dagli scrupoli aveva versato 100mila dollari su un conto corrente bancario coperto dell’Fbi. Poi, prima di poter saldare il pattuito milione e 500mila dollari a lavoro svolto, Arbabsiar era stato arrestato dagli agenti federali durante una sosta all’aeroporto internazionale JFK di New York. Interrogato, aveva ammesso che suo cugino, alto gerarca della Forza Quds, l’ala militare clandestina dei Pasdaran, gli aveva ordinato di pianificare l’assassinio. Secondo il Dipartimento di Giustizia, «è stato reclutato, finanziato e diretto da uomini che lui riteneva essere funzionari di alto livello della Forza Quds dell’Iran». Nel 2013 è stato condannato a 25 anni di carcere.