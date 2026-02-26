Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Usa, la portaerei nucleare Ford ko: bagni fuori uso, situazione invivibile

di
Libero logo
giovedì 26 febbraio 2026
Usa, la portaerei nucleare Ford ko: bagni fuori uso, situazione invivibile

2' di lettura

La portaerei nucleare americana Ford costretta a fermarsi a Creta durante la traversata verso il Medio Oriente. Il motivo? Toilette fuori uso. L’ammiraglia, lunga 337 metri e costata oltre 13 miliardi di dollari, era partita a gran velocità per sostenere lo schieramento Usa in caso di tensioni con l’Iran. Adesso la sosta improvvisa, ma necessaria: l’impianto della gestione dei gabinetti non riuscirebbe a sostenere i bisogni fisiologici delle 4600 persone che sono a bordo. La portaerei, dunque, si è fermata almeno per il momento nel porto cretese di Suda

La storia, particolarmente curiosa, ha scatenato una valanga di meme e sfottò sui social. In alcuni casi, la nave è stata ritratta come un wc navigante, in altri con il ponte di volo pieno di escrementi. La notizia del guasto, in ogni caso, sembrerebbe essere fondata. Pare, come riporta Repubblica, che le "fogne interne" dell'imbarcazione siano state progettate male. Il sistema che sotto pressione raccoglie, mantiene e trasferisce feci e urine dell’equipaggio sarebbe sottodimensionato rispetto alle esigenze di così tante persone. In alcuni casi, poi, l'intasamento sarebbe stato provocato da diversi oggetti gettati nei wc: sarebbero stati recuperati indumenti, utensili, funi e scope. L’unica soluzione consisterebbe in un lavaggio completo dell’impianto e delle condotte con dell'acido. Una procedura dal costo di 400mila dollari. 

La portaerei è in missione dallo scorso 24 giugno, quando è salpata dalla base di Norfolk in Virginia: prima era stata incaricata di pattugliare l’area del Golfo Persico, poi era stata chiamata a seguire la campagna venezuelana e infine mandata verso l’Iran. A portare alla luce i problemi dei bagni è stata un’inchiesta della Npr, la rete statunitense di radio pubbliche, scaturita dalla segnalazione della madre di un militare, che ha mandato le foto scattate dal figlio. Secondo i dati di Npr, dal 2023 in avanti gli interventi di tecnici esterni per riparare l'impianto sulla portaerei sono stati ben 42. Dodici solo dall’inizio della spedizione ancora in corso.

Venezuela, blitz coi caccia stealth: così gli Usa hanno sorpreso Caracas

Nella notte del 3 gennaio 2026, il Venezuela è stato teatro di un attacco militare statunitense su vasta scala, b...
tag
ford
usa
medio oriente
iran
creta

Nazionale maschile Milano-Cortina, Trump accoglie i campioni olimpici di hockey alla Casa Bianca

Il discorso del presidente Donald Trump, oro e platino: la mossa che rivela cosa ci aspetta

Segretario di Stato Usa Iran, Rubio: "Il presidente vuole progressi sul fronte diplomatico"

ti potrebbero interessare

Epstein travolge l'alta finanza: si dimette il presidente del Forum di Davos

Epstein travolge l'alta finanza: si dimette il presidente del Forum di Davos

Redazione
Donald Trump, oro e platino: la mossa che rivela cosa ci aspetta

Donald Trump, oro e platino: la mossa che rivela cosa ci aspetta

Costanza Cavalli
Il ciclone Epstein e l'infinita crisi inglese

Il ciclone Epstein e l'infinita crisi inglese

Lodovico Festa
Giappone, paga anni di affitto per catturare il killer di sua moglie. E ci riesce...

Giappone, paga anni di affitto per catturare il killer di sua moglie. E ci riesce...