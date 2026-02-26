Usa, la portaerei nucleare Ford ko: bagni fuori uso, situazione invivibile

La portaerei nucleare americana Ford costretta a fermarsi a Creta durante la traversata verso il Medio Oriente. Il motivo? Toilette fuori uso. L’ammiraglia, lunga 337 metri e costata oltre 13 miliardi di dollari, era partita a gran velocità per sostenere lo schieramento Usa in caso di tensioni con l’Iran. Adesso la sosta improvvisa, ma necessaria: l’impianto della gestione dei gabinetti non riuscirebbe a sostenere i bisogni fisiologici delle 4600 persone che sono a bordo. La portaerei, dunque, si è fermata almeno per il momento nel porto cretese di Suda.

La storia, particolarmente curiosa, ha scatenato una valanga di meme e sfottò sui social. In alcuni casi, la nave è stata ritratta come un wc navigante, in altri con il ponte di volo pieno di escrementi. La notizia del guasto, in ogni caso, sembrerebbe essere fondata. Pare, come riporta Repubblica, che le "fogne interne" dell'imbarcazione siano state progettate male. Il sistema che sotto pressione raccoglie, mantiene e trasferisce feci e urine dell’equipaggio sarebbe sottodimensionato rispetto alle esigenze di così tante persone. In alcuni casi, poi, l'intasamento sarebbe stato provocato da diversi oggetti gettati nei wc: sarebbero stati recuperati indumenti, utensili, funi e scope. L’unica soluzione consisterebbe in un lavaggio completo dell’impianto e delle condotte con dell'acido. Una procedura dal costo di 400mila dollari.