Attacco all'Iran, Trump: "Teheran non avrà mai l'arma nucleare". Poi l'invito agli iraniani: "Prendete il controllo del Paese"

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato "importanti operazioni di combattimento in Iran". "Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili", ha affermato.

Il punto cruciale è il fallimento dei negoziati sul nucleare. L'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare, scandisce infatti il capo della Casa Bianca: "Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari".

Da qui l'operazione congiunta con Israele: "Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane". Trump ha assicurato di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa "nobile missione". Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime tra i soldati americani.

Nel finale del suo discorso, Trump rivela la parte politica più rilevante dell'operazione militare invitando il popolo iraniano a "prendere il controllo del proprio governo" una volta concluse le operazioni militari in corso. "Probabilmente questa sarà la vostra unica occasione per generazioni", ha affermato. "Per molti anni avete chiesto l'aiuto dell'America, ma non l'avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare stasera. Ora avete un presidente che vi sta dando ciò che volete, quindi vediamo come rispondete", ha detto Trump consigliando al popolo iraniano di "restare al sicuro, perché pioveranno missili da tutte le parti". E solo dopo l'attacco, ha suggerito, dovranno rovesciare il regime di Khamenei e degli ayatollah.