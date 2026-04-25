Le Figaro su Giorgia Meloni: il modello è lei, non Donald Trump

Donald Trump? No, meglio Giorgia Meloni. Questo è in sintesi il pensiero del saggista e politologo Thibault Muzergues, intervistato da Rémy Monti su Le Figaro. Secondo l'esperto, la sconfitta di Viktor Orban alle ultime elezioni ungheresi dimostra che il movimento creato dal presidente degli Stati Uniti sta arrivando al capolinea. Muzergues spiega come inizialmente Trump abbia avuto un ruolo positivo, anche a livello elettorale. Ma ora i partiti europei che lo hanno appoggiato stanno avendo non poca difficoltà. Discorso diverso per Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si è dissociata pubblicamente dal presidente degli Stati Uniti, subendo poi la sua frustrazione.

Secondo Muzergues, la politica estera italiana si articola attorno a tre priorità principali: l’Europa, il Mediterraneo e le relazioni transatlantiche. Per Giorgia Meloni, l’essenziale era preservare questo legame con gli Stati Uniti. E infatti andava molto d'accordo anche con Joe Biden, un presidente democratico. Come sottolinea il Secolo d'Italia, l'allontanamento tra Meloni e Trump era già iniziato nel 2024, in relazione alla questione ucraina. Per la leader di FdI, le posizioni filo-Putin del tycoon rappresentavano un problema. La crisi si è acuita con la guerra in Iran. Meloni non ha gradito che Washington la costringesse a utilizzare basi navali e aeree per attacchi sul territorio iraniano. Alla luce di questa prospettiva, Jordan Bardella sembra volersi allineare a Meloni ed ha dichiarato di “non aver mai sostenuto Trump”, dopo aver definito gli obiettivi del presidente americano “totalmente sbagliati”.