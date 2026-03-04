Iran e droni, ecco perché la Russia è nei guai

«Il presidente Putin sta compiendo ogni sforzo per disinnescare le tensioni in Medio Oriente». Dal Cremlino ieri è partita una nota che la dice lunga sull’angoscia che l’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran sta suscitando a Mosca. Il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha rivelato che, oltre ad aver «trasmesso la sua preoccupazione alla leadership iraniana», lo zar ha chiamato al telefono i capi di Stato e di governo di quattro Paesi del Medio Oriente (Bahrein, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar), invocando la de-escalation.

È difficile che il suo appello, almeno per il momento, possa raccogliere adesioni ventiquattr’ore dopo che tanto i sauditi quanto gli emiratini si sono riservati il diritto di rispondere militarmente agli attacchi perpetrati da Teheran contro i loro Paesi e le loro città, che sono proseguiti anche ieri. Ma Putin non poteva fare di meglio nel tentativo di sottrarre il suo alleato iraniano allo scacco nel quale paiono averlo preso Israele e Usa, dopo l’uccisione dell’ayatollah Khamenei e i martellanti bombardamenti ai danni dei palazzi del potere della Repubblica islamica. Se, al termine del conflitto, il regime ne uscirà sconfitto, la Russia e Putin avranno perso un altro alleato sulla scena mondiale, dopo essersi visti scivolare tra le mani nell’ultimo anno e mezzo il Venezuela di Maduro e la Siria di Assad e con Cuba (per quanto poco rilevante possa essere oggi) ridotta in ginocchio, in attesa del colpetto finale che Trump e i suoi le daranno quando non avranno altro di più importante e pressante di cui occuparsi.