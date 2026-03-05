Marine protesta al Senato Usa, la polizia gli spezza un braccio: il video-choc

Durante una seduta di una sottocommissione delle Forze armate del Senato degli Stati Uniti, l’ex marine e candidato del Partito Verde al Senato in North Carolina Brian McGinnis è stato allontanato con la forza dall’aula dopo aver protestato contro la guerra in Iran. Circa mezz’ora dopo l’inizio dei lavori, McGinnis si è alzato in piedi interrompendo la seduta e dichiarando che gli Stati Uniti non vogliono mandare i propri figli a combattere per Israele.

Gli agenti della polizia di Capitol Hill sono intervenuti per portarlo via, mentre il veterano continuava a gridare le sue ragioni. Nel video diffuso sui social si vede McGinnis opporre resistenza aggrappandosi alla porta dell’aula mentre tre agenti cercano di trascinarlo fuori. Durante l’episodio il senatore repubblicano del Montana Tim Sheehy si è alzato dal proprio posto e ha aiutato gli agenti a sollevare McGinnis dalle gambe per espellerlo dal Campidoglio. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ex marine, nella colluttazione si sarebbe anche rotto un braccio.