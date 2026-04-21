Sondaggio Tecnè, FdI non si ferma più: altro balzo, le ultime cifre

Fratelli d'Italia si conferma ancora una volta il partito più apprezzato dagli italiani. A certificarlo è un sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica, la trasmissione televisiva di Rete 4 condotta da Nicola Porro. Stando alle ultime rilevazioni la formazione politica guidata da Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e sale così al 29,1%. Restando dalle parti della maggioranza di governo, troviamo Forza Italia stabile all'8,9%. Sotto c'è la Lega di Matteo Salvini in risalita dello 0,1% e si attesta così al 7,4%. Infine, Noi Moderati di Maurizio Lupi in calo dello 0,1% e quindi allo 0,9%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein conquista lo 0,1% e si piazza così al 22,4%. A seguire il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, in calo dello 0,1% e quotato al 12,8%. Poi Alleanza Verdi e Sinistra, anch'essa in calo dello 0,2: ora è al 6,2%. Dunque Italia Viva di Matteo Renzi, che sale dello 0,1% e si attesta così al 2,4%. Infine Più Europa di Riccardo Magi (+0,1%) a quota 1,5%. A chiudere l'elenco dei partiti, troviamo Azione al 3% (in calo dello 0,1%) e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (in calo dello 0,1%), dato al 2,5%. La coalizione di centrodestra è data in crescita dello 0,2% e avanti rispetto al campo largo grazie al suo 46,3%. Il centrosinistra, invece, è stabile al 45,3%.