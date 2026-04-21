Solovyev, insulti irripetibili contro Giorgia Meloni sulla tv russa

Parole violente contro Giorgia Meloni sono state pronunciate da Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca, durante uno dei suoi programmi. Lo riporta il Corriere della Sera. Parlando direttamente in italiano, avrebbe usato espressioni come "vergogna della razza umana", "bestia", "idiota patentata", "Giorgia p… Meloni", "cattiva". Una scelta, quella di usare la lingua italiana, che lascia intendere come la sua intenzione fosse quella di far arrivare il messaggio innanzitutto all'Italia e in secondo luogo anche al suo pubblico. "Meloni - ha poi aggiunto Solovyov - è una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori". E infine, l'affondo sulla politica estera: "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Trump al quale aveva giurato fedeltà".

Questo attacco frontale rischia ora di aprire un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia, due Paesi i cui rapporti sono già molto tesi per via del sostegno di Roma a Kiev nella guerra contro Mosca. Sostegno ribadito pochi giorni fa durante una visita del leader ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi e al Quirinale. Durante l'ultimo incontro, inoltre, Italia e Ucraina hanno anche firmato un accordo per la produzione di droni. Intanto, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere: "Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza".

Tornando all'uscita di Solovyev, non è certo la prima volta che da Mosca arrivano attacchi e insulti contro le autorità italiane. In passato, per esempio, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha più volte attaccato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.