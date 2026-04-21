Pietracatella, bomba di Chi l'ha visto: "Documenti inediti", svolta nel giallo della ricina?

Tiene ancora banco il giallo di Pietracatella. Al momento la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita rimane un mistero. Le due sono risultate positive alla ricina e sono decedute a distanza di poche ore, tra il 27 e il 28 dicembre, nello stesso reparto di Rianimazione dell’ospedale di Campobasso. A tornare sul caso Chi l'ha visto?. Il programma di Rai 1 condotto da Federica Sciarelli si chiede quando avrebbero ingerito la sostanza e se erano davvero loro i bersagli dell'avvelenamento.

Nel tentativo di dare una risposta, saranno decisivi gli esiti sulla ricina a Pavia ma anche gli accertamenti irripetibili sui vetrini a Bari. Non è tutto, perché proprio sul caso, l'anticipazione della puntata di mercoledì 22 aprile svela che il programma "ha trovato alcuni documenti inediti". Già nelle scorse ore ha fatto non poco discutere la diffusione di un audio su Gianni Di Vita, rispettivamente marito e padre delle due vittime.