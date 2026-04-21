Gran Bretagna, la svolta storica: divieto di fumo "a vita" per i nati dopo il 2009

Chiunque sia nato dopo il 1 gennaio 2009 non potrà mai più acquistare legalmente tabacco nel Regno Unito. Lo prevede un disegno di legge su tabacco e sigarette elettroniche approvato dal Parlamento britannico. Sia la Camera dei Comuni che la Camera dei Lord hanno raggiunto un accordo sulla versione definitiva della legge, definita "storica", che mira a impedire a chiunque sia nato dopo il 1 gennaio 2009 di iniziare a fumare. Una volta ottenuta l'approvazione della Corona, la legge conferirà ai ministri nuovi poteri per regolamentare i prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e della nicotina, compresi gli aromi e le confezioni.

Sarà vietato fumare e 'svapare' nelle auto in cui sono presenti bambini, nei parchi giochi, all'esterno delle scuole e negli ospedali, estendendo così le leggi antifumo. L'uso delle sigarette elettroniche rimarrebbe consentito al di fuori degli ospedali, nel tentativo di supportare coloro che cercano di smettere. I luoghi di ospitalità all'aperto come i giardini dei pub e gli spazi aperti più ampi come le spiagge e gli spazi esterni privati non sono inclusi nel divieto. Le persone potranno inoltre continuare a fumare e a utilizzare le sigarette elettroniche nelle proprie abitazioni. Il Segretario di Stato per la Salute e l'Assistenza Sociale, Wes Streeting, ha parlato di 'momento storico per la salute della nazione'. "Prevenire è meglio che curare: questa riforma salverà vite umane, alleggerirà la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale e contribuirà a costruire una Gran Bretagna più sana", ha aggiunto.