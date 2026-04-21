Solovyev insulta Meloni, le reazioni: rottura totale con il Cremlino

"Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei deputati e dei senatori di Fratelli d'Italia per l'inaccettabile quanto vergognoso attacco da parte di Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca": lo hanno dichiarato in una nota i capigruppo di FdI della Camera e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan riferendosi alle recenti uscite del conduttore della tv di Mosca. Quest'ultimo, parlando della premier, ha usato espressioni violente come "vergogna della razza umana", "bestie", "idiota patentata", "cattiva". Poi l'ha definita anche "una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori". E ancora "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Trump al quale aveva giurato fedeltà".

"Sono dichiarazioni inammissibili che confermano l'atteggiamento ostile della Russia a guida Putin verso la nostra Nazione. Non è la prima volta, infatti, che giungono simili attacchi che nel passato hanno riguardato esponenti di governo e lo stesso capo dello Stato. L'auspicio - hanno concluso Bignami e Malan nella nota - è che ora anche le altre forze politiche, a partire da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, stigmatizzino con fermezza queste parole, che non rappresentano soltanto un attacco alla figura del presidente Meloni ma alla dignità dell'Italia stessa".