Solovyev insulta Meloni, le reazioni: rottura totale con il Cremlino

"Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei deputati e dei senatori di Fratelli d'Italia per l'inaccettabile quanto vergognoso attacco da parte di Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca": lo hanno dichiarato in una nota i capigruppo di FdI della Camera e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan riferendosi alle recenti uscite del conduttore della tv di Mosca. Quest'ultimo, parlando della premier, ha usato espressioni violente come "vergogna della razza umana", "bestie", "idiota patentata", "cattiva". Poi l'ha definita anche "una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori". E ancora "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Trump al quale aveva giurato fedeltà".
"Sono dichiarazioni inammissibili che confermano l'atteggiamento ostile della Russia a guida Putin verso la nostra Nazione. Non è la prima volta, infatti, che giungono simili attacchi che nel passato hanno riguardato esponenti di governo e lo stesso capo dello Stato. L'auspicio - hanno concluso Bignami e Malan nella nota - è che ora anche le altre forze politiche, a partire da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, stigmatizzino con fermezza queste parole, che non rappresentano soltanto un attacco alla figura del presidente Meloni ma alla dignità dell'Italia stessa".
Solovyev, insulti irripetibili contro Giorgia Meloni sulla tv russaParole violente contro Giorgia Meloni sono state pronunciate da Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti dell...
Solidarietà anche da Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati: "La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata nelle ultime ore bersaglio della propaganda russa. Il conduttore televisivo Solovyev le ha rivolto insulti ed epiteti inaccettabili, pochi giorni dopo l'incontro che si è svolto a Roma con il presidente Zelensky, in cui Meloni ha ribadito la posizione chiara del nostro Paese a sostegno di Kiev e del popolo ucraino. Quello di Solovyev è un attacco vergognoso, che merita una ferma condanna. Esprimo la mia solidarietà alla Premier. L'Italia non si lascerà certo intimidire da questa becera propaganda né da attacchi che puntano a delegittimare istituzioni libere e democratiche".
Vicinanza è stata espressa, poi, dalla vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli: "La mia piena e convinta solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggetto di attacchi personali gravemente offensivi e assolutamente inaccettabili da parte del propagandista russo Vladimir Solovyev. Le parole pronunciate nel corso della trasmissione televisiva rappresentano non solo un insulto alla figura istituzionale del Presidente del Consiglio, ma anche un chiaro segnale del deterioramento del linguaggio politico e mediatico promosso da apparati di propaganda vicini al Cremlino. Le intimidazioni verbali e gli attacchi personali non scalfiranno la posizione dell'Italia né la determinazione delle sue istituzioni".
Pure Conte, leader del M5s, ha affidato a una nota la sua "solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyev". E ad accodarsi ecco la segretaria del Pd Elly Schlein: “Un conduttore televisivo russo, portavoce delle posizioni del Cremlino, ha rivolto inaccettabili accuse sessiste nei confronti di Giorgia Meloni. Ancora una volta, vorremmo ricordare al regime russo e ai suoi corifei, che chi insulta i rappresentanti delle istituzioni italiane offende l’intero Paese, e noi non lo accettiamo”.