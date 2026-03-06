Usa, "l'aereo dell'Apocalisse fa rotta su Oslo": l'ombra di un attacco atomico

Nessun tentennamento e nessun ripensamento sulla guerra in Iran: la linea degli Usa, che hanno dato il via all'attacco contro Teheran insieme a Israele, è molto chiara. In tal senso andrebbe letta l'ultima decisione di schierare il cosiddetto aereo dell'apocalisse. Si tratterebbe dell'E-6B Mercury americano che, secondo una fonte di Itamilradar, come si legge sul Messaggero, sarebbe decollato nelle scorse ore dalla sua base americana per dirigersi a Est, verso l'Europa, atterrando infine a Oslo, da dove non si sarebbe ancora mosso. Al momento non si sa se verrà dispiegato in Medio Oriente. A rafforzare l'ipotesi di un suo coinvolgimento nel conflitto sarebbe però l'insolito tragitto fatto.

In ogni caso, si tratta di un mezzo importante perché rappresenta una base aerea di comando aviotrasportato, con funzioni di controllo e capacità di comunicazioni con sottomarini nucleari strategici. È dotato anche di un sistema per la trasmissione dei codici di lancio di missili balistici intercontinentali con testate nucleari. In altre parole, quindi, consente di lanciare un attacco atomico anche nel caso in cui venisse messo fuori uso il presidente degli Stati Uniti.