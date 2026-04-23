Albania, la figuraccia di Elly Schlein: 24 ore fa, questo video

Elly Schlein non ne azzecca una. Soltanto ieri, mercoledì 22 aprile, la segretaria del Partito democratico aveva rilanciato sui social un video nel quale accusava il governo italiano di violare ogni tipo di legge per quanto riguarda il protocollo Italia-Albania in materia di rimpatri e immigrazione. "Come abbiamo sempre denunciato questo viola le leggi italiane, la Costituzione e le leggi europee", aveva detto la leader del Nazareno. Ecco, a neanche 24 ore di distanza è stata smentita dalla stessa Unione europea. Che figuraccia.
Il protocollo Italia-Albania "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". È la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo. Il diritto Ue "non impedisce" a un Paese di istituire i cpr al di fuori del proprio territorio, sottolinea l'avvocato, indicando tuttavia che lo Stato resta vincolato al "rispetto di tutte le garanzie previste", tra cui il diritto all'assistenza legale, all'interpretazione linguistica e ai contatti con familiari e autorità. Particolare attenzione deve essere assicurata ai minori e alle persone vulnerabili.
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"Complimenti alla segretaria Elly Schlein: a meno di 24 ore dal suo video di denuncia contro i centri in Albania, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che tali centri sono compatibili con la normativa europea - ha commentato FdI su X -. Segretaria, rifaccia il video, magari aggiungendo anche i complimenti al Governo Meloni. Schlein smentita ancora una volta".
Complimenti alla segretaria Elly Schlein: a meno di 24 ore dal suo video di denuncia contro i centri in Albania, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che tali centri sono compatibili con la normativa europea.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) April 23, 2026
Segretaria, rifaccia il video, magari aggiungendo anche i… pic.twitter.com/Z3KPiIK345