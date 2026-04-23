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Italia ripescata ai mondiali? Il "no" del governo: "Ipotesi vergognosa"

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giovedì 23 aprile 2026
Italia ripescata ai mondiali? Il "no" del governo: "Ipotesi vergognosa"

1' di lettura

Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Lo riporta il 'Financial Times', secondo cui Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Federcalcio internazionale, Gianni Infantino, e a Donald Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo, che si disputerà in estate anche in Messico e in Canada. Secondo fonti vicine alla vicenda, Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall'Italia giustificano l'assegnazione del posto dell'Iran. Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano britannico, il piano mira a ricucire i rapporti tra Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei giorni scorsi. 

Non si è fatta attendere la replica del governo Meloni, che ha gentilmente declinato l'ipotesi ripescaggio in caso di forfait dell'Iran. "Oggi ho letto che l'inviato di Trump vuole ripescare l'Italia ai Mondiali: la trovo una cosa vergognosa. Io mi vergognerei", ha commentato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando con i cronisti a margine di un appuntamento al Quirinale. 

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"Un ripescaggio dell'Italia al Mondiale? Non é opportuno, ci si qualifica sul campo", il parere del ministro dello Sport, Andrea Abodi, come in mattinata aveva fatto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Abodi, a margine della cerimonia al Quirinale per i 70 anni della Corte Costituzionale, si é detto inoltre convinto che una tale operazione da parte della Fifa "non è possibile", oltre che inopportuna.

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