Italia ripescata ai mondiali? Il "no" del governo: "Ipotesi vergognosa"

Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Lo riporta il 'Financial Times', secondo cui Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Federcalcio internazionale, Gianni Infantino, e a Donald Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo, che si disputerà in estate anche in Messico e in Canada. Secondo fonti vicine alla vicenda, Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall'Italia giustificano l'assegnazione del posto dell'Iran. Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano britannico, il piano mira a ricucire i rapporti tra Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei giorni scorsi.

Non si è fatta attendere la replica del governo Meloni, che ha gentilmente declinato l'ipotesi ripescaggio in caso di forfait dell'Iran. "Oggi ho letto che l'inviato di Trump vuole ripescare l'Italia ai Mondiali: la trovo una cosa vergognosa. Io mi vergognerei", ha commentato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando con i cronisti a margine di un appuntamento al Quirinale.