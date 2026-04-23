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La Ruota della Fortuna, il clamoroso ritorno del "signor Giancarlo"

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giovedì 23 aprile 2026
La Ruota della Fortuna, il clamoroso ritorno del "signor Giancarlo"

1' di lettura

Tanta nostalgia in quel di Mediaset. A La Ruota della Fortuna, il game show televisivo di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, è tornato un grande concorrente delle edizioni passate: il signor Giancarlo. L'uomo era diventato famoso - e poi successivamente virale anche sui social - grazie a una sua risposta leggendaria pronunciata niente poco di meno di fronte al grande Mike Bongiorno. "Vinsero battaglie grazie alla loro f...", era il quesito dell'epoca. Lui, con la risata trattenuta con tutte le forze, rispose: "Grazie alla loro fig***", suscitando l'ilarità generale dello studio e una nota di biasimo dello stesso conduttore. Perde la sfida ma entrò nella storia della televisione italiana.

"31 anni dopo torna a trovarci un mitico concorrente di Mike Bongiorno - ha annunciato Gerry Scotti nel corso dell'ultima puntata de La Ruota della Fortuna -, che insomma è diventato famoso per una sua risposta simpatica che poi è divenuta storica. Ed è il signor Giancarlo. Eccolo là, ciao Giancarlo! Benvenuto, grazie di essere venuto. Grazie di cuore. Grazie anche della bella lettera che m'hai mandato, tu hai avuto l'onore di conoscere Mike. Io sono solo un umile discendente di Mike, ma mi fa piacere ritrovarti qui 31 anni dopo".

La Ruota della Fortuna: il ritorno del signor Giancarlo

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la ruota della fortuna
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