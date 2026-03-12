Iran, la guerra del golfo in diretta: "Arrestate 4 spie di Teheran"

L'Iran è "vicino alla sconfitta". Lo ribadisce Donald Trump, all'alba del giorno di guerra nel Golfo numero 13. "Possiamo colpire zone di Teheran e altri luoghi. Se lo facciamo, sarà quasi impossibile per loro ricostruire il loro Paese", ha aggiunto il presidente americano al suo atterraggio di ritorno da un viaggio in Ohio e Kentucky. L'inquilino della Casa Bianca ha inoltre detto che gli Stati Uniti hanno la capacità di rendere "quasi impossibile" qualsiasi ricostruzione dell'Iran. "Ma non voglio", ha precisato Trump. Di seguito, le notizie più importanti della giornata:

Libano, 11 morti in attacchi a sud e sul lungomare di Beirut

Sono almeno 11 i morti e oltre 30 i feriti nei bombardamenti lanciati dall'esercito di Israele sulla capitale del Libano, Beirut. Attachi a Ramlet el-Baïda, sul lungomare di Beirut, hanno ucciso otto persone, come riporta il ministero della Salute libanese. L'attacco con drone su un'auto ha preso di mira la costa di Beirut che, dall'inizio della guerra, è rifugio per migliaia di sfollati che dormono per strada o nei loro veicoli dopo essere evacuati, secondo le istruzioni israeliane, dalle loro case al sud o dalla periferia meridionale di Beirut. Nel distretto di Aley, l'esercito israeliano ha poi bombardato Aramoun due volte, uccidendo tre persone e ferendo un bambino. Lo riporta L'Orient Le Jour.

Usa: via libera al rilascio di 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche

Gli Stati Uniti immetteranno sul mercato 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche a partire dalla prossima settimana per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia legato alla guerra tra Usa, Israele e Iran. La misura fa parte di un'azione coordinata dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), che prevede il rilascio complessivo di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche di 32 Paesi. Secondo il segretario all'Energia Chris Wright, l'operazione durerà circa 120 giorni. Si tratta della prima iniziativa congiunta di questo tipo dal 2022, quando la guerra in Ucraina portò a un rilascio coordinato di riserve petrolifere per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia. L'intervento attuale rappresenta il più grande rilascio di emergenza mai effettuato dai Paesi membri dell'Aie.

Proiettile colpisce nave portacontainer al largo degli Emirati

Un proiettile di tipologia imprecisata ha colpito una nave portacontainer circa 35 miglia nautiche a nord di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti, provocando un piccolo incendio a bordo. Lo ha riferito l'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime. Secondo il comandante della nave, l'imbarcazione è stata "colpita da un proiettile di origine sconosciuta". La valutazione completa dei danni è resa difficile dall'oscurità. Tutti i membri dell'equipaggio risultano salvi. L'episodio è l'ultimo di una serie di attacchi contro navi nel Golfo, mentre l'Iran ha minacciato di mantenere chiuso al traffico lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi subiti da Israele e Stati Uniti.

Bahrein: arrestate 4 persone accusate di spionaggio per l'Iran

Sono quattro le persone arrestate in Bahrein con l'accusa di "attività di spionaggio con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane", tra cui la fotografia di luoghi nel Paese. Lo ha reso noto il Ministero della Giustizia di Manama. Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 22 e i 36 anni, mentre una quinta persona, di 25 anni, "è latitante all'estero. Le indagini hanno rivelato che il primo arrestato, agendo su istruzioni dell'organizzazione e con l'aiuto di altri, ha utilizzato attrezzature fotografiche ad alta risoluzione per fotografare e registrare le coordinate di luoghi vitali e importanti in Bahrein", ha fatto sapere il Ministero. "Queste informazioni sono state poi trasmesse tramite un software crittografato all'Irgc", ha concluso.

Idf, "Colpiti dieci obiettivi legati ad Hezbollah, anche intelligence"

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito dieci obiettivi legati a Hezbollah nel sud di Beirut, tra cui un quartier generale dell'intelligence e centri di comando, come riporta Afp, dopo che il gruppo armato filo-iraniano libanese e l'Iran hanno annunciato attacchi congiunti contro Israele. "Nelle ultime ore, l'esercito israeliano ha lanciato un'ampia ondata di attacchi contro infrastrutture terroristiche appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah in tutto il Libano", ha affermato l'esercito, aggiungendo di aver colpito "decine di lanciatori".

Aeroporto di Erbil e militari Usa nel mirino

Colonne di fumo continuano ad alzarsi dalla zona dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, colpito da un "pesante" attacco missilistico iraniano. Lo confermano i commenti e le immagini postate sui social da varie testate locali parlando di "attacchi mirati contro la presenza militare degli Stati Uniti nella regione". "Le forze di Teheran - si legge - hanno colpito le infrastrutture strategiche dell'aeroporto, causando incendi che le squadre di emergenza stanno faticando a contenere". Anche l'emittente Al Jazeera ha diffuso in serata vari video che mostrano la difesa aerea in azione e il bagliore delle esplosioni sulla pista dell'aeroporto.

"Drone si schianta contro un edificio a Dubai con truppe Usa

Un drone si è schiantato su un edificio a Dubai. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo, secondo quanto riporta la Tass. Stando a quanto riportato, le persone sono state evacuate dall'edificio. Non ci sarebbe nessun ferito. Secondo l'Afp che cita la televisione di stato iraniana, l'edificio ospitava truppe statunitensi. "Un incendio è scoppiato in una delle torri di Dubai, nascondiglio dei soldati americani che hanno attaccato l'Iran", ha dichiarato l'IRIB sul suo canale Telegram, trasmettendo un video delle fiamme provenienti da una finestra ai piani superiori di un edificio non identificato. Le autorità dell'emirato avevano precedentemente riferito che un drone si era schiantato contro un edificio vicino alla zona residenziale di Dubai Creek Harbour.