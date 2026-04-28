Ucraina, soldati cannibali tra i russi: l'orrore al fronte

La fame che spappola ogni residuo etico, la definì Eugenio Corti nel suo celebre “Cavallo Rosso”. Quella stessa fame che è arrivata fino al cannibalismo superando ogni linea rossa nei campi di prigionia sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe riapparsa come uno spettro dopo 80 anni alle stesse latitudini, ancora sul fronte russo nella guerra in Ucraina. Le notizie sconcertanti arrivano dall’intelligence di Kiev che ha intercettato una serie di comunicazioni via radio e di messaggi su Telegram che documentano terribili episodi di cannibalismo tra le truppe stremate da rifornimenti ridotti al lumicino. Il Sunday Times racconta, ad esempio, del caso di un soldato chiamato in codice “Khromoy”, di stanza nella regione di Donetsk 95° presso il Reggimento della 5ª Brigata di Fucilieri Motorizzati delle Guardie, che ha ucciso due commilitoni e avrebbe mangiato la gamba di almeno uno dei due.

L’episodio è stato riportato con una serie di messaggi Telegram al vicecomandante di ricognizione della stessa brigata, il tenente Razikov Vladislav Abdulkhalykovych. «Oggi sono andati e hanno trovato il posto dove li aveva portati in cantina, gli aveva tagliato una gamba e, attraverso un tritacarne o qualcosa del genere, era già lì seduto, girandola, cercando di mangiarla... Ha aperto il fuoco contro di loro quando sono andati a controllare. Lo hanno ucciso», dice il messaggio vocale, aggiungendo che «la parte più interessante» sarebbe stato scoprire dove avesse preso quel tritacarne.