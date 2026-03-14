L'odio anti-Trump fa temere all'Occidente anche le minacce di un ayatollah fantasma

Sono i cani piccoli, quelli che abbaiano più forte. Gli etologi spiegano che è per paura, ma i più suggestionabili si fanno spaventare lo stesso. È stata spiazzante la lettura ieri dei principali media occidentali, tutti a raccontare delle terribili minacce di Mojtaba Khamenei. Il poveretto è stato sottratto agli agi di rampollo miliardario, con una trentina di ville a Londra e un patrimonio di 95 miliardi di dollari, della suprema guida spirituale defunta, per prendere il posto del padre e diventare un morto che cammina, sempre che gli siano rimaste le gambe, cosa affatto certa. È il numero uno nella lista dei nemici da abbattere sia per Donald Trump sia per Bibi Netanyahu. Per la verità, non si sa neppure se sia ancora vivo, se sia ricoverato in terapia intensiva o se, come sostiene il regime, sia rimasto ferito nel bombardamento che è costata la vita al padre ma non sia troppo malmesso.

La tv iraniana ha diffuso un messaggio, letto da un mezzobusto, nel quale Mojtaba minaccia vendetta contro Usa e Israele, ma la parte più credibile è quando promette punizioni senza pietà al suo popolo al primo vagito di piazza. Segno che è un leader in difficoltà, al punto che cerca di rompere l’isolamento di Teheran rispetto al resto del mondo arabo sostenendo che le bombe sganciate dalla teocrazia su Dubai, Emirati, Bahrein e gli altri Stati colpiti in realtà erano destinate solo agli americani e non ai Paesi musulmani fratelli.