Vladimir Solovyov torna ad attaccare Meloni e l'Italia: "La sola ragione per cui la Russia non vi invade"

Vladimir Solovyov torna sugli attacchi a Giorgia Meloni. Tra questi il "puta-Meloni" detto in diretta sulla tv di Stato russo, di cui lui è conduttore. Per lui "se ci si riferisce alla parola in spagnolo, o in italiano, vuol dire una cosa; se, invece, si considera la lingua russa put***a è in realtà putanitsa, che significa confusione, non sapere di quel che si parla, quel che intendevo è che Meloni è confusa". Intervistato dal Fatto Quotidiano, la voce vicina a Vladimir Putin ribadisce di non doversi scusare. Il motivo? "Penso che prima di scusarmi io, vi dovreste scusare voi per quel che è stato fatto in questi anni, come europei avete perso il rispetto della vostra Storia". La sua critica nasce dal fatto che la presidente del Consiglio non starebbe facendo "quel che è meglio per gli italiani".

Il giornalista russo attacca dunque anche la classe dirigente europea affermando che "i leader europei sono senza memoria, sono come farfalle, non ricordano il passato, i russi ricordano bene cos'hanno fatto gli italiani mandati da Mussolini in Donbass" e aggiunge che "l'Italia non la vedo più al centro della mappa d'Europa come quando c'era il Signor Berlusconi, oggi siete in mano alla burocrazia europea".