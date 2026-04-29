La Pennicanza, grazia a Minetti? Fiorello al veleno: "Lo giuro su Travaglio"

Al centro della puntata de La Pennicanza il caso Teatro delle Vittorie: “È tutelato dalle Belle Arti, prima di venderlo devono chiedere al Ministro Giuli”, spiega Fiorello, che lascia un audio indirizzato direttamente a lui: “Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un’istanza per poter intervenire sulla questione del Teatro. Abbiamo avuto un’idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai… Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?”. E, in diretta, arriva la risposta del Ministro: “Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo con l’impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione”. Fiorello: “A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo”.

Spazio poi all’astronauta Luca Parmitano, presente in studio, che risponde alle cinque domande più frequenti tra quelle che gli vengono rivolte: “Al quinto posto abbiamo ‘da bambino volevi fare l’astronauta?’ La risposta è sì. Al quarto posto, ‘cosa si mangia in orbita?’ Cibo precotto che riscaldiamo; al terzo posto ‘come dormiamo?’ Con sacchi a pelo, c’è chi si lega e chi fluttua; al secondo posto, ‘avete mai visto degli alieni?’ Solo uno allo specchio mentre mi facevo la barba… ero io! E poi la domanda più gettonata: ‘Come si va in bagno?’ La parte liquida viene riciclata, il solido invece viene messo in contenitori finché non lanciamo un’astronave distruttiva: quando parte, si forma una stella cadente. Se ne vedete una molto luminosa esprimete un desiderio, ma poi pensate a Luca Parmitano!”. L’astronauta si esibisce infine chitarra e voce con una canzone dedicata a La Pennicanza.