Real Madrid, clamorosa decisione di Perez: ancora Mourinho!

Ma all’interno della Casa Blanca non mancano le voci contrarie visto che Mou fu anche una figura divisiva nello spogliatoio e non mancarono le tensioni con l’allora capitano Iker Casillas. A questo si aggiungono le critiche rivolte a Vinicius per quanto accaduto lo scorso 17 febbraio in Champions, quando il brasiliano accusò Prestianni - poi squalificato per sei gare per comportamento omofobo di insulti razzisti. In Portogallo assicurano che il 63enne allenatore è concentrato sul finale di stagione col Benfica, a cui è legato da un contratto fino al 2027, ma c’è una clausola di circa 3 milioni di euro che permette a entrambe le parti di interromperlo entro 10 giorni dall’ultima partita della stagione.