Gianluca Rocchi, il mistero degli operatori video in sala-Var: "Accordo di segretezza"

Il caso-Gianluca Rocchi e il possibile scandalo-arbitri, di giorno in giorno, si arricchisce di nuovi dettagli. Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire e che gravita attorno alle sale Var che si trovano a Lissone. Il punto è che in quelle sale non si trovano solo VAR e AVAR designati per quelle partite, ma anche uno o due operatori video. I quali però, spiega Fanpage.it, è pressoché impossibile sapere chi siano.

Proprio attorno a quel centro nevralgico si concentrano le attenzioni di inquirenti, media e tifosi. Nel mirino ci sono le modalità con cui, durante le gare di Serie A e B, sarebbero arrivate indicazioni dall’esterno verso le cabine operative. Il riferimento è al sistema di segnali utilizzato per comunicare con i direttori di gara impegnati al monitor, aggirando l’isolamento imposto dal protocollo. Un comportamento che, se confermato, violerebbe il principio cardine della tecnologia Var: autonomia totale di VAR e AVAR nel rivedere gli episodi e indirizzare l’arbitro in campo.