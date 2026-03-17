Mojtaba Khamenei bazzica i siti di burraco per non farsi ammazzare: il retroscena

"Topo nascosto sottoterra", "un peso leggero", "un leader inadeguato": così Stati Uniti e Israele hanno definito la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, che puntano a far fuori proprio come fatto col padre Ali nei giorni scorsi. Mojtaba, però, proprio come il padre che non era nascosto in nessun rifugio al momento dell'attacco congiunto Washington-Teheran, sarebbe pronto al sacrificio. Al momento, stando a quanto trapelato, sarebbe rimasto ferito dal bombardamento in cui è morta tutta la sua famiglia: padre, madre, moglie, un figlio e due nipoti.

Non si sa dove si trovi adesso. È abbastanza ovvio, però, che sia circondato da vari strati e cerchi di protezione e che non abbia a disposizione nessun telefono o computer. Tutto facilmente rintracciabile vista la superiorità digitale degli avversari. Al massimo, come si legge sul Corriere della Sera, potrebbero essere utilizzate sim telefoniche usa e getta attraverso cui si parla in codice oppure tecnologie analogiche, come il telegrafo o le radio.