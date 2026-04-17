Usa, Pete Hegseth confonde Pulp Fiction con la Bibbia

Pete Hegseth ha citato una preghiera in gran parte inventata da Quentin Tarantino per il film Pulp Fiction. Mercoledì, durante una funzione religiosa al Pentagono, il Segretario alla guerra ha ripetuto il monologo sulla «grande vendetta e la furia cieca» pronunciato dal personaggio del sicario interpretato dall’attore Samuel L. Jackson. Durante la cerimonia religiosa, Hegseth ha ripetuto una preghiera che gli era stata trasmessa dal responsabile della pianificazione della missione di salvataggio dei due membri dell’equipaggio dell’aeronautica abbattuti in Iran. Il Segretario ha affermato che la preghiera era stata recitata per la squadra di soccorso prima dell’operazione e si intitolava “CSAR 2517”, ovvero “Ricerca e salvataggio in combattimento 2517”. A suo dire, sarebbe «un riferimento a Ezechiele 25:17».

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026