Iran, la Guerra nel Golfo in diretta: "Stanno passando a Hormuz", è il segnale decisivo?

L'Iran minaccia di chiudere lo strategico Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti manterranno il blocco dei porti iraniani, dopo aver annunciato il giorno precedente la sua completa riapertura alle navi commerciali. La ripresa del traffico attraverso lo stretto è stata accolta con favore dai mercati e a Washington, con il presidente statunitense Donald Trump che ha dichiarato all'AFP che un accordo di pace è "molto vicino" e ha affermato che l'Iran aveva accettato di consegnare il suo uranio arricchito, un punto chiave nei negoziati. Di seguito le principali notizie della giornata:

Iran: riapre parzialmente spazio aereo, riprendono voli - L'Organizzazione per l'aviazione civile ha annunciato la riapertura di parte dello spazio aereo del paese a partire dalle 7 di questa mattina (ora locale, le 5.30 in Italia). Inoltre, è stato comunicato che le rotte orientali sono aperte ai voli internazionali e che le operazioni aeroportuali riprenderanno gradualmente. Lo riporta Iran International.

"Sei navi hanno attraversato Hormuz" - Almeno sei navi, tra cui petroliere e navi da carico, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Lo ha riferito Sky News, citando il sito web Marine Traffic che monitora i movimenti delle navi in tutto il mondo. Si tratta delle prime navi ad attraversare lo stretto da quando l'Iran ne ha annunciato ufficialmente la riapertura ieri, in seguito al cessate il fuoco entrato in vigore in Libano. Inoltre, secondo quanto riportato, diverse altre petroliere che trasportano gas hanno iniziato a transitare nello stretto dal lato iraniano.

Trump, "senza accordo con Teheran il blocco dei porti resta" - Dopo l'annuncio dell'Iran di aver riaperto lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il blocco americano "rimarrà in vigore a pieno regime" fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti, anche sul suo programma nucleare.Interrogato ieri sera da un giornalista su cosa avrebbe fatto se non si fosse raggiunto un accordo alla scadenza del cessate il fuoco la prossima settimana, Trump ha risposto: "Non lo so... Ma forse non lo prorogherò, quindi ci sarà un blocco e purtroppo dovremo ricominciare a bombardare". Ha poi aggiunto, rivolgendosi ai giornalisti che lo accompagnavano a bordo dell'Air Force One diretto a Washington, che un accordo "si raggiungerà" e ha categoricamente respinto l'idea di restrizioni o pedaggi da parte dell'Iran sullo Stretto di Hormuz.In precedenza, Trump aveva celebrato l'annuncio iraniano, pubblicando sui social media che lo stretto era "completamente aperto e pronto per il transito". Pochi minuti dopo, però, ha pubblicato un altro messaggio in cui affermava che il blocco navale statunitense sarebbe continuato "fino a quando la nostra transazione con l'Iran non sarà completa al 100%".

"A Hormuz non ci saranno pedaggi" - Donald Trump ha insistito sul fatto che "non ci saranno pedaggi" nello Stretto di HORMUZ. Interrogato dai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla possibilità di imporre restrizioni o pedaggi alle navi e alle imbarcazioni che attraversano lo stretto, il presidente statunitense ha risposto: "No, assolutamente no". ''Non si possono introdurre i pedaggi. No, non ci saranno pedaggi'', ha assicurato Trump. Durante il conflitto, l'Iran ha imposto un pedaggio per l'accesso allo Stretto, una pratica a cui il presidente statunitense ha cercato di opporsi, minacciando di "intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia pagato un pedaggio all'Iran".

Trump, "Prenderemo l'uranio con le buone o con le cattive" - Gli Stati Uniti prenderanno le scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran in un modo o nell'altro. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump - come riporta la Cnn - avvertendo che il trasferimento potrebbe avvenire "in una forma molto più ostile" se i negoziati fallissero. In precedenza, parlando con la Cbs, Trump aveva affermato che l'Iran aveva "accettato tutto" nei colloqui con gli Stati Uniti, compresa la collaborazione per rimuovere l'uranio arricchito dal paese e portarlo negli Stati Uniti. "Ovviamente non vi darò la data, ma se firmeremo l'accordo, allora potrò dirvi quando. Andremo (a prelevarlo) assieme all'Iran e lo porteremo via, il 100% negli Stati Uniti", ha detto Trump. Se non lo facciamo, lo otterremo in una forma diversa, in una forma molto più ostile. Ma in ogni caso lo faremo".