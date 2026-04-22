Energia, perché è sbagliato copiare Sanchez

Per Elly Schlein la Spagna è un modello. Sia perché il premier Sanchez non manca mai di manifestare il suo sfrenato anti americanismo. E con questo la segretaria liscia il pelo per il verso giusto a quella parte di elettorato vetero comunista del Pd. In politica questa cosa ci sta. È legittimo. Sia perché, sempre a suo dire, sarebbe il Paese che ha «investito sulle rinnovabili e oggi sono molto meno dipendenti dal gas, che sia russo o americano». Ma quando le viene fatto notare che la Spagna importa Gas Naturale Liquefatto dalla Russia a bocca di barile, ecco che Elly ti sguscia come un capitone: «Ho già detto come la penso: ora non si può pensare che la soluzione sia il gas russo». Insomma la Spagna è un modello. Sì ma anche no. Ma Italia e Spagna sono davvero così lontane quanto a mix energetico? Le cosiddette energie rinnovabili in senso lato comprendono convenzionalmente idroelettrico, eolico, solare, biomasse e geotermico. Secondo l’Ember Energy Institute l’incidenza delle rinnovabili in senso lato in Italia arriva a circa il 49-50% contro il 56-57% della Spagna. C’è una differenza certo. Ma non sostanziale.
Se invece ci si focalizza soltanto su eolico e fotovoltaico (ovvero le rinnovabili in senso stretto) il distacco è molto più accentuato. In Italia siamo intorno al 22-25% del totale contro il 42-43% della Spagna. Ma è una restrizione sciocca ed ideologicamente guidata perché parte dal presupposto (errato) che l’eolico ed il fotovoltaico possano essere replicati all’infinito a differenza di idroelettrico e geotermico che sono invece vincolati all’esistenza di acqua, bacini, cascate e soffioni. In realtà non si possono installare pannelli e mulini a vento ad libitum. La loro resa energetica è limitata. Molto più di una centrale convenzionale (gas, olio, carbone e nucleare). Quest’ultima può tranquillamente lavorare ben oltre il 60% della massima potenzialità e superare anche il 90%. Cosa impossibile per un mulino a vento che in Spagna può rendere al massimo sotto il 30%. Ed è tantissimo. In Italia, che geograficamente non si affaccia sull’oceano ma sta rinchiusa nella tinozza del Mediterraneo, si supera di poco il 20%.
Schlein umiliata da FdI: "Allora lo vuoi?", Elly in confusione totalePrendere a modello gli altri è sempre pericoloso. Perché non sempre quel che luccica è oro, per dir...
Ci sarebbe poi l’altro piccolo particolare dell’intrinseca disfunzionalità. Sole e vento danno l’energia quando decide il buon Dio e non nel momento esatto in cui serve noi. E se non ce n’abbiamo a sufficienza dobbiamo tornare ai vecchi santi (gas, petrolio, carbone e nucleare). Se invece ce n’abbiamo più di quanto serve e la mettiamo in rete questa rischia di mandare in blackout il sistema. Come è appunto successo l’anno scorso in Spagna. Oppure, come prefigurava il Daily Telegraph poco più di una settimana fa parlando di programmi estivi del National Energy System Operator (Neso) tesi a finanziare il consumo dell’energia in eccesso. Cioè si pagano gli utenti per consumare più energia per non arrivare al blackout da sovraccarico. È ridicolo si. Ma in Spagna situazione lo è ancora di più. La società Rete Elettrica, responsabile della gestione della rete di trasmissione, si è fino ad oggi rifiutata di dare spiegazioni chiare e convincenti sulle vere cause del blackout al cui epicentro vi è, lo sanno tutti a partire dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’eccessiva dipendenza dalle rinnovabili. Tanto da spingere la CNMC (una sorta di commissione antitrust) ad aprire lei un’inchiesta. Quello che Rete Elettrica non è stata capace di spiegare per non guastare la narrazione verde, proveranno a dirlo altre autorità.
E nel frattempo, zitta zitta sperando di passare inosservata, Rete Elettrica investe un miliarduccio di euro in compensatori sincroni destinati a dare maggiore stabilità ad una rete instabile e precaria a causa dell’eccessivo peso delle rinnovabili. Tutti costi che non si vedono sul prezzo unico dell’energia (Pun) che è il costo di produzione di una data quantità di energia in un dato momento. Ma a valle però finiscono in bolletta. E il tutto mentre la Spagna, chissà perché, dopo il blackout ha iniziato a comprare gas più di ieri. Nel solo 2025 il consumo è aumentato del 5%. Incremento maturato quasi tutto nella seconda parte dell’anno dopo il blackout.
La Schlein al vertice rosso a casa Sanchez: "Arriva Hitler", che roba è la sinistra"Quando la democrazia cede, arriva Hitler". Lo ha detto il presidente brasiliano Lula ed è questo lo sl...
In finale le rinnovabili sono un lusso che ti puoi permettere, ma in modica quantità, solo se hai il nucleare. Ed infatti la Spagna lo ha. Quasi il 20% della sua elettricità arriva solo da lì. Ma questo a sinistra non lo dicono. Infine permettiamoci una chiosa. Quando parliamo di energia non c’è solo l’elettricità. Ma anche quanto “bruciato” per riscaldarsi e per viaggiare. È il cosiddetto consumo di energia primaria. Stando ai dati dello Us Energy Information Administration i consumi di energia primaria di Spagna ed Italia sono quasi identici. 1.624 miliardi di KWh la prima e 1.696 miliardi di KWh l’Italia. Con una sola marginale differenza. L’economia spagnola a pari a 3/4 la nostra. Quanto ad efficienza nell’utilizzo dell’energia siamo più bravi di loro. E non di poco.