Libero logo
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Hormuz, il mistero della nave sequestrata dagli Usa: cosa trasportava e cosa svelano i satelliti

di Roberto Tortoramercoledì 22 aprile 2026
Hormuz, il mistero della nave sequestrata dagli Usa: cosa trasportava e cosa svelano i satelliti

2' di lettura

C’è un nuovo capitolo nella guerra a bassa intensità che infiamma la guerra nel Golfo e ha il sapore di un thriller geopolitico grottesco. Protagonista, suo malgrado, la nave iraniana Touska MV: abbordata, sequestrata dagli USA, trasformata in casus belli alla vigilia di un vertice a rischio a Islamabad. Altro che diplomazia, qui si gioca a Risiko con le navi vere. La Casa Bianca rivendica senza troppi giri di parole: a bordo “componenti militari”. E Donald Trump ci mette il carico, puntando il dito contro Pechino: “Era un loro regalo, non è carino”. Tradotto: dietro la rotta commerciale si nasconderebbe ben altro. Dall’altra parte, Teheran alza la voce e parla di “pirateria e aperta violazione del cessate il fuoco”. Due versioni, zero punti di contatto.

Il blitz contro la nave cargo battente bandiera iraniana è andato in scena lo scorso 19 Aprile nello Stretto di Hormuz, dove le rotte sono ormai un campo minato. Marines in azione, avvertimenti ignorati, abbordaggio notturno. Fine della corsa. La nave, legata alla Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Irisl), era diretta a Bandar Abbas, dopo un tour asiatico tra Cina e Malesia. Secondo fonti americane, citate anche dal The New York Times, il carico sarebbe “dual use”: tecnologia civile, ma anche potenzialmente militare.

Donald Trump, la frase al consigliere: "Il più instabile e offensivo possibile"

In Iran qual è il metodo-Trump? Se lo chiede il Wall Street Journal che fa notare come stiamo vivendo la ver...

Insomma, tutto e niente. Eppure basta per giustificare un’operazione militare in piena regola. Teheran, però, non ci sta e rilancia: “Non ci fidiamo”. Parole che pesano come macigni sul vertice pakistano. Il ministro Abbas Araghchi rincara: “Il blocco navale è stato un crimine di guerra… e il sequestro, una violazione ancora più grande”. E ancora: marinai definiti “ostaggi”, richieste di rilascio immediato, accuse a raffica. Washington, inoltre, aveva già sanzionato Irisl nel 2019, definendola “la compagnia di navigazione preferita dagli agenti di approvvigionamento iraniani”. Nel frattempo, la Cina osserva e si dice “preoccupata”. Ma respinge le accuse americane di forniture militari. Classico copione: tutti negano, nessuno arretra.

Iran, non esiste il diritto ad arricchire l'uranio

Sceso dall’Air Force Two dopo il primo giro di colloqui in Pakistan, dieci giorni fa, JD Vance ha spiegato la ques...
tag
iran
usa
stati uniti

Iran, la giornata. Trump al Wsj: "Nessuno mi considera fesso". Nuovo incidente a Hormuz: spari contro cargo che lasciava Teheran

L'obiettivo dei pasdaran Azerbaigian, sventato attentato iraniano all'oleodotto: perché nel mirino c'è l'Italia

Eko Benzina, sul "Corriere" la pubblicità-choc contro Israele

ti potrebbero interessare

Così l'Est si sta trasformando mentre l'Ue è immobile

Così l'Est si sta trasformando mentre l'Ue è immobile

Energia, perché è sbagliato copiare Sanchez

Energia, perché è sbagliato copiare Sanchez

Fabio Dragoni
Mosca è debole anche grazie al ruolo dell'Italia

Mosca è debole anche grazie al ruolo dell'Italia

Mario Sechi
Solovyev, chi è il propagandista del Cremlino che vuole sterminare gli ucraini

Solovyev, chi è il propagandista del Cremlino che vuole sterminare gli ucraini

Mauro Zanon