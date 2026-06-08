Israele attacca l'Iran, bombe su Teheran. Netanyahu disobbedisce a Trump

Riesplode la guerra tra Iran e Israele. Nonostante le richieste di “moderazione” del presidente Usa Donald Trump, il premier israeliano Bibi Netanyahu ha deciso di rispondere all’offensiva dei Pasdaran nel modo più eclatante: bombardando Teheran. E intanto le Forze di Difesa Israeliane affermano di aver rilevato il lancio di un missile dallo Yemen verso il territorio israeliano. Si legge nel comunicato, “i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare la minaccia”. Il Times of Israel riporta che le sirene d'allarme stanno suonando in tutta Tel Aviv, Gerusalemme e nelle zone circostanti del centro di Israele.

In precedenza, Israele ha affermato di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. “Poco fa, l'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico iraniano nell'Iran occidentale e centrale”, ha scritto l’Idf su Telegram. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle vittime o sull'esatta ubicazione degli attacchi.Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, l'esercito americano non avrebbe preso parte agli attacchi israeliani contro l'Iran avvenuti nella notte. Il sito di notizie Axios cita un funzionario della difesa statunitense che afferma anch'egli che gli attacchi israeliani sono stati “relativamente limitati”.

La televisione di stato iraniana segnala esplosioni in tre città dopo che Israele ha affermato che la sua aviazione ha colpito obiettivi militari nell'Iran centrale e occidentale. "Diverse esplosioni sono state udite a Teheran, Tabriz e Isfahan", ha scritto la televisione di stato su Telegram. Sono state inoltre udite delle esplosioni nei pressi della città centrale di Karaj.

L’Iran ha anche chiuso lo spazio aereo intorno all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran, il principale scalo aereo del paese.Trump nelle scorse ore aveva detto a Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico iraniano. Lo avevano riferito un funzionario americano e una fonte israeliana ad Axios che aveva già anticipato il messaggio del presidente Usa al premier israeliano. Il presidente degli Stati Uniti aveva ribadito tale messaggio al canale televisivo israeliano Channel 12, affermando di non voler assistere a “un ulteriore attacco”, secondo quanto riportato dal Times of Israel. “Gli attacchi iraniani non hanno fatto male a nessuno. Ognuno si è divertito. Israele ha attaccato e l'Iran ha attaccato. Non ne abbiamo bisogno”, ha sottolineato aggiungendo che avrebbe chiamato Netanyahu “subito per dirgli di non reagire”.

In precedenza Trump al Financial Times aveva affermato che Netanyahu non avrebbe avuto “altra scelta” se non quella di accettare un accordo con l'Iran. Axios ha riportato che il premier israeliano aveva “pseudo-accettato” la richiesta. Trump ha affermato che gli attacchi iraniani non hanno modificato la sua volontà di concludere i negoziati tra Stati Uniti e Iran. ”Non avranno alcun impatto sull'accordo”, ha dichiarato al Financial Times. “Vedremo come andrà a finire. Ma questi attacchi missilistici contro Israele non hanno avuto alcun effetto. È una di quelle cose che va avanti da 3.000 anni, o 47 anni, a seconda di come si contano”. Trump ha dichiarato che gli attacchi dell'Iran non hanno modificato la sua volontà di concludere i negoziati.



