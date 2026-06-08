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Fuori dal coro, troupe aggredita a Foggia: il video virale

lunedì 8 giugno 2026
Fuori dal coro, troupe aggredita a Foggia: il video virale

1' di lettura

Scene di degrado quotidiano a Foggia, con tanto di aggressione alla troupe di Fuori dal coro davanti alle telecamere accese. L'inviata di Mario Giordano, Cristina Mastrandrea, è stata circondata e insultata, mentre un uomo ha tentato di colpire l'operatore con una stampella. Un gruppo di persone, descritte come immigrati violenti, ha circondato la troupe del programma di Rete 4: durante l'aggressione è stata rotta una telecamera. I giornalisti hanno chiesto ripetutamente aiuto: "Portatelo via per favore", "basta, non si può" e hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento di una volante.

@fuoridalcorotv Siamo stati circondati e aggrediti da un gruppo di immigrati violenti a #Foggia. Il servizio completo di Cristina Mastrandrea a #Fuoridalcoro ♬ audio originale - fuoridalcorotv
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