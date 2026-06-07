Ilaria Salis prende la tessera di partito: ecco con chi si blinda la poltrona

Ilaria Salis, nel bel mezzo del suo processo in Ungheria, si era candidata al Parlamento europeo nelle file di Alleanza Verdi Sinistra. Adesso, dopo essere stata eletta e dopo essere diventata una dei volti di punta della sinistra radicale, la Salis ha annunciato ieri di aver preso la tessera di Sinistra Italiana, la formazione che fa capo a Nicola Fratoianni, presente ieri accanto all’eurodeputata. «Sono quasi due anni che lavoro all’interno del gruppo “The Left” e in questo periodo ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Sinistra Italiana sia a Bruxelles sia qua sui territori» ha spiegato Ilaria Salis davanti alla Camera del Lavoro di Milano.