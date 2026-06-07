Chiara Appendino attacca Renzi: "Ci fa perdere voti"

Tanti già l’hanno ribattezzato “campo santo”: il centrosinistra continua imperterrito nella sua specialità, litigare. Al voto manca ancora un anno abbondante, ma nell’opposizione non si perde tempo e si comincia a litigare con largo anticipo. Non basta una Elly Schlein “testardamente unitaria” a sedare gli animi nel suo schieramento. Questa volta ad attaccar briga è stato il Movimento 5 Stelle. E la deputata Chiara Appendi no non c’è andata certo leggera nei confronti del leader di Italia Viva. «Renzi è il politico più inaffidabile in assoluto. Mi ricorda Loki degli Avengers perché non riesce a non tradire, è più forte di lui». E ancora: «Non possiamo dimenticare chi è Matteo Renzi, quello che ha fatto cadere il governo Conte II perché non voleva che gestisse i 209 miliardi del Pnrr che proprio il Presidente Conte ha portato in Italia», ha chiosato l’ex sindaco di Torino intervenendo alla trasmissione Accordi&Disaccordi sul Nove.



Non si è fatta attendere la replica di Italia Viva, affidata alla senatrice Silvia Frego lent: «Chiara Appendino cerca di ritagliarsi un ruolo nel Movimento 5 stelle parlando male di Renzi. Va capita e affettuosamente compatita». Ma la renziana non si è fermata qui, attaccando duramente l’alleata: «Una grillina che sta in Parlamento nonostante una condanna definitiva con sentenza passata in giudicato tradisce la storia del suo Movimento».