Duplantis, l'incredibile errore nel salto con l'asta: choc a Stoccolma

Incredibile ma vero. Il 7 giugno 2026 Armand Duplantis se lo ricorderà per tutta la vita. Stadio olimpico di Stoccolma, quello storico del 1914, migliaia di spettatori arrivati (quasi) solo per lui, giornata soleggiata, e "Mondo" che non riesce a superare i 6,00 e soprattutto viene sconfitto. Armand ha saltato solo 5,80

a causa di un errore nella rincorsa, è stato battuto dall'australiano Kurtis Marschall che ha valicato 5,90 e ha conosciuto la prima sconfitta dopo 35 mesi e 40 vittorie consecutive di cui venti nel circuito dei diamanti.

Duplantis, il più grande saltatore di asta della storia, degno erede di Sergej Bubka, salito fino a 6,31 metri lo scorso 12 marzo a Uppsala, è uscito sconfitto dalla tappa svedese della Diamond League, il prestigioso circuito mondiale di atletica leggera. L'ultima volta che "Mondo" non ha vinto una gara risale al 21 luglio 2023 quando ha concluso quarto la gara di Diamond League di Montecarlo con un salto ancora più basso, 5,72 e anche in quell'occasione preceduto da Marschall.

In questi 35 mesi, il funambolo svedese ha migliorato ben dieci volte il record del mondo portandolo da 6,23 a 6,31 oltre a due ori mondiali all'aperto, altrettanti al coperto e l'oro olimpico a Parigi 2024. "Mi sono sentito un po' confuso e davvero non volevo perdere qui davanti alla mia famiglia e ai miei fan. Non sono arrabbiato. Mi sto per sposare quindi sfortuna nello sport, fortuna in amore, se si può dire cosi'", ha detto Duplantis, 26 anni, legato sentimentalmente alla 23enne modella Desiré Inglander conosciuta nel 2020 nel corso di una festa di mezz'estate nella capitale svedese.

Marschall in conferenza stampa ha sostenuto, "non volevo rovinare lo spettacolo a Mondo ma sono così felice della vittoria, ci è voluto molto tempo per ottenere la mia prima vittoria in Diamond League e pensavo davvero che non sarebbe mai arrivata, questo stadio è fantastico e il pubblico è stato fantastico nonostante il loro sostegno a 'Mondo'".