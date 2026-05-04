Hantavirus sulla nave da crociera: epidemia, morti e panico a bordo

Tra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da Hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani, mentre almeno altre 3 persone sono state contagiate. La prima vittima è stata un uomo di 70 anni deceduto a bordo della nave, il cui corpo è stato recuperato nel territorio britannico di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale.

La moglie dell'uomo è svenuta in un aeroporto in Sudafrica mentre cercava di prendere un volo per il suo paese d'origine, i Paesi Bassi. È deceduta in un ospedale nelle vicinanze. Il corpo della terza vittime si trova ancora a bordo della nave. Il Dipartimento della Salute sudafricano ha identificato una persona ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg come un cittadino britannico. Ha aggiunto che la persona si è ammalata vicino all'Isola di Ascensione, un'altra isola remota nell'Atlantico, dopo che la nave aveva lasciato Sant'Elena ed è stata trasferita da lì in Sudafrica. In una dichiarazione all'Associated Press, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha affermato che è in corso un'indagine e che è stato confermato almeno un caso di hantavirus. Due persone malate a bordo che necessitano di cure mediche urgenti sono membri dell'equipaggio.

La nave, la MV Hondius battente bandiera olandese, era partita dall'Argentina circa tre settimane fa per una crociera che includeva visite in Antartide, alle Isole Falkland e altre tappe. La destinazione finale era prevista nelle Isole Canarie, in Spagna. La compagnia olandese che gestisce la crociera ha dichiarato che la nave si trova ora al largo delle coste di Capo Verde e che le autorità locali stanno fornendo assistenza ma non hanno permesso a nessuno di sbarcare.

Al momento dello scoppio dell'epidemia a bordo c'erano circa 150 turisti. Diversi tour operator online hanno affermato che la Hondius, descritta come una nave da crociera specializzata nelle crociere polari, viaggia solitamente con circa 70 membri dell'equipaggio. L'Oms ha dichiarato di stare collaborando con le autorità nazionali e gli operatori della nave per condurre una "valutazione completa dei rischi per la salute pubblica" e fornire assistenza a coloro che sono ancora a bordo.

Gli Hantavirus, presenti in tutto il mondo, sono una famiglia di virus che si diffondono principalmente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti come ratti e topi. Se ne è parlato dopo che Betsy Arakawa, moglie del defunto attore Gene Hackman, è morta per un'infezione da hantavirus lo scorso anno. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), gli hantavirus causano due gravi sindromi: la sindrome polmonare da hantavirus, una malattia grave che colpisce i polmoni, e la febbre emorragica con sindrome renale, una malattia grave che colpisce i reni. Sebbene rare, l’Oms ha affermato che le infezioni da hantavirus possono diffondersi tra le persone. Non esistono trattamenti specifici o cure, ma un intervento medico tempestivo può aumentare le possibilità di sopravvivenza.