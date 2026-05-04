Lipsia, auto sulla folla: morti e feriti, bilancio drammatico. Arrestato il conducente

Auto lanciata ad alta velocità sulla folla nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali al momento sarebbero 2 i morti e diversi i feriti. Il conducente dell'auto che ha travolto un gruppo di pedoni è stato arrestato, stando a quanto dichiarato a Bild dal sindaco Burkhard Jung: "La polizia ha arrestato il presunto responsabile". Dopo la fuga iniziale, quindi, l'uomo è stato successivamente individuato e arrestato. Secondo la stampa, al momento dell'arresto, il conducente avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico. Le autorità hanno riferito che l'investimento multiplo è stato di natura intenzionale e che l'autore è un uomo di 33 anni di nazionalità tedesca.

Il fatto è avvenuto in Grimmaische Strasse, una via commerciale che collega Augustusplatz, dove si trova la sala concerti Gewandhaus, e la piazza del mercato. Nelle vicinanze si trovano l'università e la chiesa di San Nicola. Secondo il quotidiano tedesco Leipziger Volkszeitung, gli ospedali sono stati allertati per un "incidente con numerose vittime". L'auto che ha travolto la folla sarebbe un Suv Volkswagen. Il capo dei vigili del fuoco di Lipsia, Axel Schuh, riporta Der Spiegel, ha dichiarato che risultano ferite 22 persone, di cui due in modo grave. Non ha specificato la natura delle ferite né le cure che stavano ricevendo.

I negozi nell'area pedonale sono stati chiusi e la zona è transennata. Un testimone oculare che lavora in uno dei negozi della strada interessata ha dichiarato a Focus online: "Sono ancora completamente sotto shock. Dall'interno del negozio, ho visto un'auto sfrecciare a tutta velocità. Alcune persone sono state investite. Questo è tutto ciò che ho visto; poi l'auto è sparita dalla mia vista. Andava a velocità elevata; era un veicolo di grandi dimensioni. Ora la strada è piena di ambulanze e polizia". Sul posto sono presenti oltre una dozzina di ambulanze.

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